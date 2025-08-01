美對台關稅定20%　醫憂社福受衝擊、「退休更吃力」

▲美國宣布對台關稅20%，台股應聲大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱俊吉／綜合報導

美國對台灣關稅今翻牌，結果是20%。對此，經常在網路發表文章的北市聯醫中興院區一般內科主治醫師姜冠宇一早也在臉書寫道，比起曾經傳出25%，這已是談判團隊努力的成果，但與日、韓等東亞國家爭取對美市場的競爭中，台灣沒有優勢，外銷業者的挑戰就在眼前，民眾的退休生活可能也會更辛苦。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」寫道，比起關稅高低，更值得關注的是台灣拿哪些條件交換。根據先前公開資訊，我國對美承諾數千億美元的投資，並鬆動部分對本土產業的保護措施，這意味未來幾年國內的投資環境及產業結構，將面臨不小的調整壓力。

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在高齡社會下，內需市場、本土產業不僅是經濟支柱，更牽動福利結構，而此次談判就是外銷與內需之間的平衡，但內需為外銷過度犧牲，最終承擔的可能就是長照與醫療，之前喊過要提升醫療GDP，也可能因此在4到5年內都難辦到。

姜冠宇寫道，台積電之前對美承諾千億美元投資，可能就會影響台灣的福利潛力，如今再加上新一輪未知的千億美元承諾，長期對國內福利永續的影響，希望政府能清楚揭示，國人才好有萬全準備。

除了前述文字內容，姜冠宇也在粉專留言寫道，一言以蔽之，退休的生活會比較辛苦，一些傳產朋友都感覺到很大壓力，不過也有網友留言「台灣算前段班」、「是暫時性的」、「不要什麼都看衰政府」。