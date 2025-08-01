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暴衝人行道撞8車釀1死　無照毒駕男狡辯撿手機穿幫判囚4年定讞

▲▼台北市文山區羅斯福路六段今（13）日早上10時許一台轎車不明原因撞上路邊3台車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子翁祖天無照毒駕暴衝人行道，橫掃8輛汽機車，造成1位無辜路人慘死。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子翁祖天2022年大白天無照開車暴衝，撞進人行道橫掃8輛汽機車，造成1位在路邊等候上工的男子慘死，翁男無酒駕但被驗出毒駕，他堅稱低頭撿手機肇事、僅構成過失致死罪，法官認定他陷入吸毒排除期的極度困倦、閃避不存在的機車而闖禍，最高法院駁回他上訴，維持二審依毒駕致人於死罪判刑4年定讞。

本案發生於2022年8月13日上午10點多，當時21歲翁男開車途經羅斯福路6段，突然高速向右直衝人行道、撞倒8輛汽機車，自己座車車尾懸空卡在路樹上。

當時1位打零工為生的許姓男子，坐在路邊機車上等朋友通知工作機會，來不及逃，被撞成全身多處骨折，當場失去呼吸心跳，送醫搶救1小時仍不治。

翁男向到場警員自稱閃避路邊竄出的機車而失控，警員見他精神不濟、稍微顫抖但沒酒駕，懷疑他疲勞駕駛，先將他送醫，隨即在車內發現吸毒器具，翁男在醫院昏睡到當天下午4點多，終於醒來能答話，驗尿確認體內含有甲基安非他命等毒品反應，濃度將近直接判定為毒駕標準的2倍。

警員調閱街道監視畫面，確認根本沒有翁男所稱竄出的機車，而是翁男一路偏右衝上人行道。檢方查出翁男事發前2天（11日）晚間在家吸毒，醫院鑑定指出甲基安非他命作用時間為10到12小時，期間會亢奮、焦躁或易怒，藥效過後進入排除期，會出現極為疲倦、混淆與嗜睡等症狀。

檢方認定翁男肇事受吸毒影響，起訴他涉犯毒駕致人於死罪嫌，法定可判3年以上10年以下徒刑。翁男辯稱肇事跟吸毒無關，他因低頭撿拾掉在副駕駛座地板的手機，才失控肇事，僅承認觸犯法定最重判刑5年的過失致死罪。

一審指翁男無論現場回答、之後警詢與偵查，描述事發過程不外乎前有機車飄忽不定、為閃避機車而發生事故，起訴後卻在2024年、距離事發近2年，改稱低頭撿手機肇事，又推稱因罹患妥瑞氏症、跟警員對話才會顫抖，更宣稱在醫院聽說傷者過世、當場嚇暈，企圖撇清毒駕責任。

一審認定翁男肇事時，處於吸毒後的排除期、陷入極度困倦而「看到」實際不存在的竄出機車，急速右偏釀成不幸，因翁男已賠償遺孀60萬元，因此依毒駕致人於死罪，以及《道路交通管理處罰條例》無照駕駛致人受傷或死亡加重其刑至1/2規定，判翁男4年4月徒刑。

上訴後，二審維持一審大部分見解，僅認為本案無照駕駛相對成為輕罪，不需依《道交條例》加重處罰，並考量許男遺孀表示「我希望他（按：翁男）能入監服刑，因為他有吸毒又無照駕駛，又讓別人失去生命，罪刑重大，只是民事部分我不想要求那麼多」等語，改判4年徒刑，最高法院駁回翁男上訴，維持二審判決定讞。

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