　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

▲桃園市曾姓工人2023年7月間在大園區某工地進行清潔工作，疑因二樓樓梯間光線不足且無安全防護，導致摔落一樓重傷，送醫急救仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲曾姓工人2023年7月間在大園區某工地進行清潔工作，疑因二樓樓梯間光線不足且無安全防護，導致摔落一樓送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓工人於2023年7月間在大園區一棟集合式住宅新建工地從事清潔工作時，因樓梯間光線不足且無安全防護措施，曾姓工人不慎自二樓摔下一樓重傷，經送醫急救仍宣告不治，桃園地檢署認為營造公司與負責人林姓男子有過失致死遭起訴；桃園地院今（31）日判決，營造公司涉犯違反職業安全衛生法致死罪，科罰新台幣10萬元。負責人林男有期徒刑4月，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，曾姓工人於2023年7月8日中午在工地二樓樓梯間負責清潔工作，因光線昏暗且在無安全防護措施下，不慎自二樓樓梯間墜落至一樓地面，同事察覺後急忙送醫搶救，延至同年月17日凌晨，仍因多重器官衰竭宣告不治，桃園地檢署複訊時，認為營造公司與林姓負責人涉及過失致死罪嫌遭起訴。

桃園地院審理時，被告林姓負責人坦承犯行，警方與營造公司亦提供現場照片等佐證，院方認為犯行足堪認定。法官審酌，被告公司被告林姓負責人為被害人之雇主，未在工作場所設置符合勞工安全衛生法所規定之必要安全衛生設備與措施，以致造成意外，被害人家屬突失至親所生之損害非輕，惟念被告坦承犯行，犯後態度尚可，因無法找到被害人配偶以致無法和解，衡量被告除本案外，未有其他前科紀錄。

法官復參考公訴檢察官認為被告林姓負責人涉犯刑法之過失致死罪嫌，本件職業災害發生時，被告未在現場參與指揮作業，現場係由被告公司工地主任指揮監督，被告林姓負責人僅係公司單純違反職業安全衛生設施規則，致發生死亡之職業災害，非屬被告本身之過失致死犯罪行為，此部分不另為無罪之諭知。

法官審結，被告營造公司犯職業安全衛生法之違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪，科罰金新台幣10萬元；被告林姓負責人涉犯職業安全衛生法之違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，緩刑2年，自本判決確定之日起6個月內，向公庫支付8萬元，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

矯正署主管及41矯正單位首長交接　次長黃世杰期許獄政革新

噁男誘2少女自拍裸露影片「趁機硬上」　還嗆：網站會有妳的片

懷疑社區保全向媒體爆料傷人案　桃園男半夜按鈴騷擾遭警告誡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭家寧影射「抓姦在床」！Andy經紀人火速回應了
狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」
快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝實情
快訊／雨彈狂炸！屏東宣布8鄉明停班停課
快訊／高雄宣布「5行政區」明停班停課
快訊／剴剴生母落網了！
快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」
女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊！還有統一布丁霜淇淋「買2送2」

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

這回真的是「GOAT」！NBA巨星柯瑞跨界大銀幕　親任電影監製

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

社會熱門新聞

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

剴剴生母落網了！　台中沙鹿被逮

更多熱門

相關新聞

貴婦奈奈公公診所醫美糾紛　最衰麻醉師再遭判刑

貴婦奈奈公公診所醫美糾紛　最衰麻醉師再遭判刑

網紅「貴婦奈奈」的丈夫黃博健、公公黃立雄，共同經營的醫美診所「杏立博全」2018年11月惡性倒閉，一家人捲款10億元潛逃加拿大，但遭陸續遣返。而診所先前有一名女患者因減脂手術後死亡，檢方在黃家人落跑期間，對獨留在台灣的胡姓麻醉師提起公訴。高等法院二審仍將他判刑6月、緩刑2年。

彰化25歲工人遭鋼樑重壓慘死　家屬認屍淚崩

彰化25歲工人遭鋼樑重壓慘死　家屬認屍淚崩

台中大樓機械車位奪命　「沒有使用許可證」勒令停用

台中大樓機械車位奪命　「沒有使用許可證」勒令停用

彰化醉男狠撞老夫婦逃逸！他噴飛水溝搶救21天不治

彰化醉男狠撞老夫婦逃逸！他噴飛水溝搶救21天不治

即／又傳工安意外！　台積電嘉義廠全面停工

即／又傳工安意外！　台積電嘉義廠全面停工

關鍵字：

桃園工人工安意外清潔摔死營造公司負責人過失致死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

中華電信手機市話全不通

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面