他酒駕5犯被判6個月求易科罰金　法官打臉：還有交通違規

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）因第5次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金18萬元，還被檢察官否准易科罰金的聲請；他聲稱家中有高齡父母需要照顧，甚至因此案被迫從原工作退休，目前正在接受酒精戒癮治療，希望法官能准許易科罰金。不過，桃園地院法官認為，阿興在本案中除了第5次酒駕犯罪之外，還因未遵守交通規則被警方查獲，最終未採信他的說詞，裁定駁回。

▲阿興第5次酒駕被抓，因無法易科罰金，決定向法院聲明異議。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，他因公共危險案件被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金18萬元，但桃園地檢署檢察官否准他易科罰金的聲請，並命他遵期到案入監執行；他雖然是第5次酒駕被抓，可是距離第4次酒駕已超過4年，測得吐氣所含酒精濃度未達每公升0.55毫克，他也有積極前往醫院接受酒精戒癮治療。

阿興提到，家中還有高齡父母需要照顧，他自己更因為此案無法易科罰金，而被迫從原工作退休，檢方顯然沒有考慮到他的困境，這才決定向法院提出聲明異議，希望能撤銷原執行指揮處分，並准許他易科罰金。

不過，桃園地院法官經調查後認為，阿興在2004年4月、2008年12月、2011年10月、2020年8月均有酒駕被抓紀錄，其中1次還自撞安全島，2025年2月（本案）卻又再次酒駕，可見先前4次處分都沒有讓他產生警惕，本案若讓他易科罰金，確實有難收矯正之效或難以維持法秩序的情形存在。

法官表示，阿興在本案中除了第5次酒駕犯罪之外，還因未遵守交通規則被警方查獲，況且他的主張也不符合「應特別考量個案情況准予易科罰金之例外情形」，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。