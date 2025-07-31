7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊！還有統一布丁霜淇淋「買2送2」

▲7-ELEVEN首度與超人氣潮流玩具「泡泡瑪特」合作，推出小甜豆超市系列公仔加價換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 首次集結暑假最夯「飲料抽抽樂」與全店精品活動，推出「POP MART泡泡瑪特」IP「Sweet Bean小甜豆」獨家夢幻聯名加價購，包括超市系列公仔、經典吊飾、陶瓷馬克杯、卡套、零錢包等，兼具實用與收藏價值。此外將上市「統一布丁霜淇淋」人氣口味，限時買2送2。

▼7-11「統一布丁霜淇淋」口味即將上市。（圖／記者林育綾攝）

7-11自8月6日起至9月2日，「飲料抽抽樂」活動首度結合超人氣潮流玩具品牌「泡泡瑪特」，推出加價換購，包括「小甜豆超市系列公仔」共4款，公仔身上配件還可自由拆卸組裝，每款外盒皆有標示，粉絲可成套蒐集。

▲7-11聯名「泡泡瑪特」推出小甜豆公仔，買指定飲料抽抽樂，加價299元兌換一款公仔。（圖／記者林育綾攝）

「飲料抽抽樂」只要購買任2件指定商品，除了有機會抽到「0元優惠」外，即可加價299元兌換一款公仔，活動期間使用小7集點卡，集滿3點還有機會抽中小甜豆有關「愛的語言」整套共12支。7-11也在APP抽抽樂首度推出「飲料10元」折價券，抽到的民眾可於當周五至周日使用，享受周末小確幸。

▲▼7-11「飲料抽抽樂」活動，首度與泡泡瑪特合作，推出小甜豆超市系列公仔加價換購。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，此波全店精品自8月6日00:00起，推出「Sweet Bean小甜豆」周邊系列門市現貨直接販售活動，小甜豆變化為造型可樂款、葡萄果汁款、草莓牛奶款、檸檬氣泡水款，以多巴胺繽紛色系，再加上實用設計，包括可掛於包包上的「經典吊飾」、優質陶土燒製的「陶瓷馬克杯」、多層卡套設計「卡套零錢包」有拉鍊夾層可放置零錢。

▲▼7-11與「泡泡瑪特」合作推出小甜豆周邊。（圖／記者林育綾攝）

若是現貨沒搶到，粉絲可直接參加8月6日當天下午3點起的門市「快閃購」，消費不限金額，報會員手機就能加價預購。另外，台北「7-ELEVEN昆寧門市」將於8月6日起至9月2日，換上限時小甜豆包店主題，預計透過此波活動，可再帶動整體業績成長一成。

▼7-11聯名「泡泡瑪特」推出小甜豆周邊加價購。（圖／記者林育綾攝）

●7-11 霜淇淋、思樂冰「買1送1、買2送2」

7-ELEVEN人氣思樂冰同步加入「飲料抽抽樂」優惠，即日起至8月19日也推出全新升級「拉拉山水蜜桃風味思樂冰」，添加桃園拉拉山水蜜桃汁，並針對夏日消暑，首度加入CHOYA 梅酒，推出「大人的思樂冰：CHOYA 梅酒蜜桃思樂冰」即日起至8月19日買大杯思樂冰任一杯，享CHOYA 梅酒60 ml 組合價100元優惠。

▲同步還有思樂冰、霜淇淋優惠。（圖／業者提供）

同步推薦夏天消暑冰品，7-11自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋人氣口味「統一布丁霜淇淋」，只要購買任一支，即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」。將布丁霜淇淋澆上焦糖醬，滑順口感、甜香層層堆疊。

▲7-11「統一布丁霜淇淋」口味即將上市，限時買2送2。（圖／記者林育綾攝）



「統一布丁霜淇淋」自8月4日至8月6日，搶先推出3天「OPENPOINT行動隨時取」買2送2，每位會員限購1組，數量有限，售完為止。

8月1日至8月3日也推出冰品優惠，思樂冰特大杯全口味「買1送1」，雪淋霜與酷聖霜霜淇淋則推出憑iCash 2.0、iCashPay支付，享全口味「買1送1」。

▼7-ELEVEN自8月6日起陸續上市超人氣「統一布丁霜淇淋」。（圖／業者提供）

而「OPEN家族」也將於8月8日推出「OPEN!一飛沖天宇宙飛行器」公仔，自8月8日至8月19日，凡購買思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一件，即可用169元加價購（原價199元），款式隨機，共5款+1款思樂冰特仕隱藏款，另有加碼驚喜，打開盒內有機會獲得由全台唯一樂高大師製作「30公分高OPEN!公仔」共10名。

●全家1日限定「買3送3」

全家便利商店將於8月1日限定一天，推出咖啡、香蕉等多項商品「買3送3」，只要在APP隨買跨店取使用「全盈+PAY」付款，即可享有優惠，數量有限，售完為止。

▲▼全家便利商店限時8月1日「買3送3」優惠。（圖／業者提供）

全家便利商店8月1日限定優惠：

■ Let's Café 特濃美式、OATLY! 燕麥奶拿鐵「買3送3」（每杯原價55元或75元）。

■ Fami Collection 天然水 1000ml「買3送3」（原價29元／瓶）。

■ 香蕉單入「買3送3」（原價20元／根）。

■ 茶葉蛋10顆特價99元（原價130元）。

■ 五月花厚棒衛生紙，2串特價170元（原價518元）。