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快訊／台灣20％稅率比日韓高　與孟加拉、斯里蘭卡、越南並列

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald J. Trump）7月31日簽署最新行政命令，宣布將對多個國家的商品關稅進行調整，以應對美國龐大且持續存在的貿易逆差。根據這份名為「附件一」的互惠關稅清單，台灣被列入20%的關稅稅率組別，與孟加拉、斯里蘭卡和越南等國並列，且高於日本、南韓和英國等重要貿易夥伴。

這份行政命令指出，由於美國年度商品貿易逆差對國家安全和經濟構成「異常且嚴重的威脅」，因此決定採取行動。川普政府考量了各國與美國的貿易關係、非關稅壁壘，以及在經濟和國家安全事務上的合作程度，來調整關稅稅率。

根據命令內容，日本、南韓、以色列和歐盟部分商品的關稅稅率均為15%，而英國和巴西則享有最低的10%稅率。相較之下，台灣被列入20%關稅組，這也意味著未來從台灣出口至美國的商品，將面臨更高的關稅壁壘。

這項關稅修正案將於行政命令發布7天後，也就是美國東部時間8月7日凌晨12點01分起生效。不過，對於部分已裝船運送中的商品，若能在10月5日前完成進口，則不受此新關稅影響。

川普在命令中也強調，此舉是為了促使外國貿易夥伴改善與美國的貿易關係。未來美國將持續監控各國情況，若有國家採取足夠措施應對貿易失衡問題，將可能獲得關稅調整。此外，命令也特別針對「轉運」行為加重處罰，若發現商品透過轉運以規避關稅，將面臨高達40%的額外從價關稅。

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