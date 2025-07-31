韓國瑜再發「濕腿勘災照」　盼關稅談判勿再犧牲基層

▲韓國瑜指出自己非常掛念受災戶。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期多個颱風接連侵襲台灣，加上西南氣流帶來豪大雨，中南部地區災情頻傳，農田淹水、房舍受損，不少縣市宣布停班停課，農民與勞工生活備受衝擊。立法院長韓國瑜今（31）日晚間透過社群平台發出自己濕腳勘災照表達憂心，呼籲政府在面對國際關稅談判時，務必顧及基層民眾權益，切勿讓庶民再度成為被犧牲的一方。

韓國瑜指出，風災過後，他心繫南部鄉親的處境。他感嘆地說，農田被洪水吞沒、屋舍破損，農民辛苦栽種的作物在一夕之間化為烏有，勞工也面臨收入不穩、生活艱難的考驗。然而，在艱困的環境中，他看見庶民展現堅毅韌性，「有人赤腳在泥濘中搶救農作，有人帶著微笑伸手援助鄰居，這就是台灣最美的風景。」

與此同時，行政院稍早指出，台美關稅談判已完成技術性磋商，雙方就關稅、非關稅障礙及貿易便利化等議題初步取得共識，目前正研擬聯合聲明，並待美方內部決策程序完成後，向國人報告具體內容。由於美國川普政府推動的對等關稅政策將於8月1日上路，台灣的稅率變動成為外界關注焦點。

韓國瑜強調，在這樣的背景下，他最深的擔憂，是那些本就艱苦度日的庶民朋友，是否會在貿易談判桌上被忽略、被犧牲。他表示，「台灣不只是冷冰冰的報表數字，更是災區泥濘裡的泥土、工廠機器聲後的嘆息，是一張張努力不懈、懷抱希望的面孔。」

他呼籲政府，在審視每一條協議條款、每一個經濟數據時，都要記得背後承載的是無數庶民的血汗與淚水。韓國瑜承諾，將竭盡所能，站在農民與勞工身旁守護他們，「因為有他們，台灣才能在每次風雨中依然屹立不搖。」

他最後表示，再猛烈的風雨也澆不熄庶民的熱情，再黑暗的夜晚也掩不住庶民的希望，只要社會同心協力，台灣的未來必定更加堅強光明。