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18公路豪雨受災、封路　南橫4處阻斷

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

▲南橫公路路基流失，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

豪雨重創公路，目前已有18處公路路段受到影響，其中有10處預警性封閉，台20線南橫公路和台18線阿里山公路共6處也發生災情阻斷，其中發生墜谷的南橫公路桃源區草水路段，以及六龜區樂樂路段，目前依舊中斷，預計拚明天中午前搶通。

根據公路局統計，因豪雨影響，截至今(31)日16時30分止，預警性封閉路段有10處，道路災阻路段則有6處，交通部長陳世凱稍早也宣布南橫公路台20線79K和81K預計明午前搶通。此外，另有2處道路雖發生災情，但仍可單線通，公路局也預計今傍晚前搶通。

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公路局表示，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

公路影響情況如下：

一、預警性封閉路段：10處
1.嘉義縣大埔鄉台3線295K~336K(沄水至大埔路段)預計於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68K+500(觸口至福山路段)預計於31日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.嘉義鄉阿里山鄉台18線68K+500至88K(福山至阿里山路段)預計於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)預計7月31日18時實施預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。
8.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

▲▼公路局派員全力清理台18線阿里山公路68k邊坡滑落落石。（圖／公路局提供）

▲公路局派員全力清理台18線阿里山公路68K落石。（圖／公路局提供）

二、道路災阻路段：6處
1.嘉義縣阿里山鄉台18線50K+400(山美路段) 倒樹造成雙向交通阻斷，預計19:00排除。
2.嘉義縣阿里山鄉台18線58K+500(樂野路段) 邊坡坍方造成雙向交通阻斷，預計18:00排除。
3.高雄市六龜區台20線79K(樂樂路段) 降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.高雄市桃源區台20線81K+100 (草水路段)降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.高雄市桃源區台20線99K (復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視實際狀況滾動檢討開放時間。

三、道路災情路段：2處
1.嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600(和平路段)山區6處零星落石，車輛單線通行，預計於17時排除。
2.嘉義縣阿里山鄉台18線68K(樂野路段)邊坡坍方影響西向車道，車輛單線通行，預計於17時排除。

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