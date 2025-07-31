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「樹林產剴剴」棄保逃3年到台中做網拍　男友不知她竟是生母

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝。（圖／翻攝親友臉書）

▲剴剴案生母棄保潛逃，最後在台中與男友一起被帶回北市刑大。（圖／翻攝親友臉書）

記者邱中岳／台北報導

男童「剴剴」遭虐死的事件震驚全台，後續剴剴的生母劉女也因囚禁、凌虐男友的新歡，因而被逮捕。後來剴剴生母在交保期間產子，怎料她產子後棄保潛逃遭通緝，逃亡超過3年，如今人在台中沙鹿將生母以及其男友逮捕，目前仍在北市刑大接受偵訊。

據了解，剴剴的生母劉女2021年間因男友交了新女友，於是將新歡關在家中凌虐、餵食毒品，直到新歡逃出求救，全案才因此曝光。劉女因此被警方逮捕、收押到看守所，不過當時已懷胎5個月，因此向法院聲請具保停押，法官酌情裁定3萬元交保。

直到2022年2月間，劉女在樹林產子後，隨即與外界失去聯繫，也因為開庭沒有到，遭法院通緝，而剴剴只能由外婆扶養。外婆向新北社福中心表達出養意願，同年9月透過兒福轉介，由劉姓保母托育，外婆也與劉姓保母簽訂了托育契約，怎料當年12月24日發生憾事。

剴剴生母產子後隨即失聯，被通緝超過3年。台北市警方根據線報查出，劉姓生母近半年常常在台中沙鹿一帶出沒，並與林男進行交往，於是31日帶人前往埋伏逮人，也將釐清劉女逃亡是否有其他人協助藏匿、接濟。

據悉，劉姓生母到案後坦承知道親生兒子剴剴，遭到保母虐殺至死，但是因為被警方通緝所以不敢露面，另外，與劉女一起被抓的林姓男友，則表示與劉一起做網拍，但是不知道女友就是剴剴案的生母，也不知道是通緝犯。

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