男友「每天只換1次內褲」驚呆外國妹　全場吵翻：不是很正常嗎

▲原PO自曝，每天會換兩次內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，最近發現男友一天只換一次內褲，而她自己每天至少換兩次，因而懷疑自己是否太奇怪。文章引發熱議，多數網友表示「一天一次很正常」，但也有少數人習慣一天換兩至三次，與體質、流汗與衛生習慣有關。原PO最後笑說，自己非台灣人，可能是文化差異，算是漲知識了。

一名妹子在Dcard透露，某天意外發現男友的內褲數量很少，詢問「沒在換內褲的嗎？」男友則回應「一天只換一次」，這回答令原PO感到十分訝異，因為她每天早上、晚上洗完澡都會換新的內褲。

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對此，原PO好奇拋問「是我太奇怪，還是本來大多數人一天就只換一次呢？」

文章曝光後，多數人回應都是一天換一次，「一天換一次！除非真的有運動流汗才會換兩次」、「就洗完澡換一次」、「有洗澡就會換，通常一天洗一次澡，但我的內褲大概有60幾件」、「一天一次，除非有沾到經血」、「一次啊！第一次聽到兩次的」、「不管是下班或運動完，就洗完澡換一件乾淨內褲...不是很正常嗎」。

不過也有人直呼，「我一天會換二到三次，檢查都正常，只是體質關係分泌物多」、「夏天兩次，因為會去沖澡」、「一天換兩次也不錯呀！這樣對私密處也好」、「這陣子超熱的，每天都固定換兩件」、「以前一次，後來因為分泌物變多，可能出門回來看到分泌物就會換，有時候換三次」。

事後，原PO解釋，她並非台灣人，從小每天早上7點、晚上7點都會洗澡，而同鄉的友人也都是一天換兩次內褲，或許是因為每個國家習慣不同，她也秒懂笑回，「原來大部分的人真的都是一天換一次，漲知識了！」

事實上，婦產科醫師張瑜曾分享，每天換內褲看似很基本的日常習慣，但真的碰過女生出門玩，會一件內褲穿2天；或是沒出門就沒洗澡，於是也沒有換內褲。

另外，定期淘汰內褲也要重要，內褲若有黃漬、穿超過6個月就建議汰換，即使天天洗，布料也會因為老舊，而容易殘留細菌、分泌物等等。

若女性想避免私密處發炎，張瑜強調，務必每天翻開陰部，確實清潔大小陰唇及整個「外陰部」。

張瑜直言，這些事情很基本也很簡單，有些人覺得這些基本的事情不需要提醒，但很多因反覆感染來門診的人，都有其中1、2項沒做好，或在症狀減緩後，就沒那麼注重衛生清潔，於是就反覆發作，養成好習慣，妹妹就自然健康無異味。