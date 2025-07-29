渣男討債不成PO前女友裸照「我愛找網友開房」　害她電話被打爆

▲男子向前女友討債不成，竟將她裸照PO網。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名盧姓工人和女友小莉（化名）分手後，討債未果，竟把與小莉嘿咻時拍下的私密照PO上網，還附上電話號碼，稱「我喜歡找網友開房，沒有錢的別來」，公然幫小莉攬客性交易，小莉得知後氣炸報警，法院審理後，依違反《個資法》判盧男徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，盧男（40歲，工人）與小莉曾是情侶，兩人自2020年起交往兩年，交往期間多次到旅館翻雲覆雨，盧男還趁機拍下小莉穿著性感睡衣、裸露上身躺床上的私密照，後來2人因性格不合分手，盧男多次向小莉追討金錢未果，氣得決定報復。

去年10月間，盧男竟在住處用手機將小莉的私密照片和手機號碼，PO上某網站，還在貼文上寫下「我喜歡找網友該（開）房，沒有錢的別來」，企圖吸引恩客聯繫小莉，結果小莉的電話瞬間變成「接客熱線」，不明男子瘋狂打來要求性交易，讓她嚇得報警。

警方獲報後在盧男住處查扣手機等證物，全案依違反《個人資料保護法》移送、起訴。

盧男橋頭地院簡易庭判刑5月，他不服提上訴，橋頭地院審理後，認為原審已充分審酌各項量刑應審酌事項，量刑無任何不當，因此駁回上訴，仍維持徒刑5月刑度，全案定讞。