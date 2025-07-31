北京洪災已致44死…養老院佔31人　負責人喊：未收到避難通知

▲站在窗邊等待救援的老人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京多地連日受洪災影響，截至31日12時，本次災情已致全市44人死亡、9人失蹤失聯，其中密雲太師屯鎮養老照顧中心就有31名老人因災死亡，佔了全市死亡人數的70%，失蹤失聯人員中，含4名參與搶險的村支部書記，相關消息引起軒然大波。

▲北京災情。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發時，院內共77人（69名老人及8名工作人員），其中55名老人為失能或半失能狀態，行動高度依賴他人協助，養老院位於密雲水庫上游太師屯鎮，屬洪水易發區域。

救災人員表示，28日上午6點44分接獲求救報案，養老院被洪水圍困，水深達2米，1樓完全淹沒；上午7點，人員抵達現場，因水流湍急且水下障礙物多，救難隊員無法靠近；上午10點至中午12點多，消防員涉水搭建繩索通道，分批轉移受困人員，救出48人；29至30日，持續搜救發現多名老人罹難，最終確認31人死亡。

▲養老院一樓已被淹沒，救災人員跳入泥水中，轉移行動不便的長者。（圖／翻攝自微博，上同）

救災人員指出，養老院救援相當困難，洪水流速超4公尺／秒，失能老人轉運完全依賴人力抬運，且院內缺乏緊急設備（如防水擔架）。

養老院內，未儲備足量食品、藥品，洪水來襲時，工作人員僅能用塑膠桶舀水自救；缺乏定期災害演練，老人表示「無人組織撤離」。

養老院所在鎮中心「長期被視為安全區」，未納入防汛轉移預案。儘管氣象部門提前48小時發布紅色預警，養老院負責人指出，「未收到針對性避難撤離通知。」

▲記者會上哀悼。（圖／翻攝自微博）

密雲區委書記承認，「預案有漏洞，對極端天氣認識不足」，並發布會全員為遇難者默哀。目前相關救災仍在持續中。