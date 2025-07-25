太魯閣臺地知性之旅！預約解說5人成行　精選10餘主題全程免費

▲▼由解說員或解說志工免費為您介紹震後太魯閣臺地的自然與人文。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了迎接重返太魯閣的遊客，太魯閣國家公園管理處推出太魯閣臺地步道解說活動，只要5人即可預約解說，由解說員或解說志工免費帶您走訪太魯閣臺地步道及遊客中心，為您介紹震後太魯閣臺地的自然與人文。

太管處表示，解說活動自周一至周五均可接受預約，每天上、下午各1場，上午10:00-10:30，下午3:00-3:30，每場約30分鐘，人數5人以上，30人以下的團體都可申請，以教育及學術團體優先，並歡迎家庭親子等團體申請。

太魯閣臺地是進入太魯閣國家公園的入口也是起點，除了遊客中心外，周邊還有親民的臺地步道，適合全齡及親子同遊。之前受0403地震影響略有受損，完成修復部分都已先開放。太魯閣臺地是立霧溪形成的河階地，北邊倚著立霧山，南側則緊鄰立霧溪下游，並可遠眺立霧溪從西邊的三角錐山、塔山、丹錐山與新城山之間一路蜿蜒東流，然後悠緩地注入太平洋。高山、大河與大海環抱在四周，不僅可以賞景，生態與人文更值得細細探索。

震後的太魯閣臺地略有些微的改變，太管處針對整修後的臺地南段步道、北段步道及遊客中心等，精心規劃出十餘個解說主題與站點，包含立霧溪、高山、震後播撒希望種子、大黃金花蟲、獨居蜂的生態、月桃、森林演替、臺灣獼猴、構樹，以及遊客中心0403地震展、方舟太魯閣主題展導覽等，設計成解說活動行程，配合解說員的解說及現地解說設施，引領遊客觀察震後地景的改變、逐漸復甦，以及步道上豐富的生態。

太管處指出，這項解說活動即日起至10月試辦，民眾可以在3天前以電話或網路預約，預約電話03-8621100#801，或請上太管處官網「為民服務-單一窗口-解說預約-定時太魯閣臺地戶外解說預約」(https://www.taroko.gov.tw/cp.aspx?n=5788)進行網路預約。

