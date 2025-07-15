　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處7月8至11日針對高中學生舉辦的Youth Camp活動，專業的登山教練帶領20位高中學生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習，也在4天的登山活動中，學習正確的登山觀念與技能。

活動第1天先在太魯閣臺地安排如何規畫登山行程、登山輕量化裝備、登山糧食的準備等課程，也先學習如何搭帳棚、管理營地，體驗宿營的感覺。第2天一早則在教練的帶領下，從海拔60公尺的太魯閣臺地出發，循著得卡倫步道及大禮步道到達海拔900多公尺的大禮部落。登山步道是最佳的學習場域，途中教練善用現地環境指導學員如何調整背包、使用登山杖、如何走山徑、調節步伐與呼吸、如何處理排遺、尊重其他使用者等，學員也在攀登的過程中馬上應用所學的觀念與技能。

除了登山行進間的課程外，也安排離線地圖的應用、紙本地圖的使用、登山風險管理、高山症的認識與預防、野外求生、如何炊煮、山屋禮儀、遇見野生動物的經驗等課程。

在大禮部落的夜晚，還邀請部落族人阿萣‧尤給依跟大家分享部落山居生活的故事。經過3天密集的課程，活動最後一天從大同部落循著砂卡礑林道返程下山，教練請每個人保持距離，以靜默的方式走在林道上，在6公里的路程中，讓學員可以直接跟大自然對話，也可以靜心傾聽自己的聲音，反思這幾天在山上所學到的及內心的體驗。

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

太管處劉守禮處長活動一開始就對所有學員說，這項Youth Camp課程的設計主要是讓大家在登山過程的每個細節中，可以學習正確地當山方法與態度，未來也能藉由活動中所學到的影響到周邊的人。落實「為自己負責」、「為環境負責」、「為山友負責」，也融入無痕山林（LNT）7項原則的實踐，學習如何在登山及野外活動中，以實際行動把對山林的干擾降到最低，維護山林的原貌。

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

規畫登山行程、登山輕量化裝備、登山糧食的準備等課程。

這是登山教育課程，同時也是環境教育活動。不少學員都是第一次接受到這樣專業的登山教育課程，大家以山林部落為師，在山上接受每一個課程，身心也同時受到薰染。活動中就有教練觀察到，有1位學員在登山行進間主動沿途撿拾垃圾，連沾滿爛泥的小塑袋都不放過，而其他學員看到後也紛紛跟進，讓同行的教練和工作人員都感動不已。活動第3天在大同部落野營，晚上學員到部落族人家中，跟著族人一起邊用頭燈幫忙細挑白天採收的馬告邊聊天，在部落中得到很特別且珍貴的生命經驗。

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

循著步道到達海拔900多公尺的大禮部落。

活動最後，學員分享這4天學到的，有人體會到原來登山過程中，只要注意更多細節就可以對環境更友善；有人學到如何善用揹包的空間、使用登山杖能減輕體能的負擔；學到如何規劃、採買和烹煮登山糧食；有人學到可以用另一個不同的角度來看待大自然，可遠觀和細細欣賞，學會欣賞原本害怕的野生動物。而讓學員體驗最深刻的，除了團員之間在登山過程中的互助和情誼之外，大禮部落聽阿萣說部落的故事和大同部落彩虹屋和主人聊天，都讓他們難忘。

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

挖好一個『貓洞』，是對山林最基本的尊重。

太管處強調，國家公園不只保護自然人文環境，更是人們探索體驗的場域。這項活動結合登山教育與環境教育的內涵，為了達到活動目標，從活動籌備到成行做了很多細緻的安排，包括行前會議都是課程的一部分。而活動前發布颱風警報，更考驗團隊臨機的評估應變和風險管理。

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

學習如何搭帳棚、管理營地，體驗宿營的感覺。

Youth Camp活動以高中生為參與對象，除了希望學生在繁重的課業之外，能有親近山林的機會，期望培養青年世代學習登山及自然環境的知識、技能，也能體驗台灣山域之美。不只學習作為一個負責任的登山者，更進而成為守護台灣環境的公民。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa穿台灣高中制服！　校長曝暖心故事
小S全家飛澳洲散心！　「現身飯店大廳」背影照曝光
快訊／大量「白牌平板」被抄了！拆解真實配置曝
娃哈哈爆遺產爭奪戰　3人要求「驗DNA」分18億美元
總統投給賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去了
漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員
台積電超狂！營所稅唯一破千億元　連莊繳稅王
快訊／熱飆38.3度　6縣市「高溫警示」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中城鎮韌性演習登場！民眾配合疏導避難　七期周邊清空畫面曝

惡狼埋伏女廁3hrs「監視偷拍」　73女受害！遭判6月還嫌太重

高規低價攏係假！大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

漢光41號演習意外連環爆！裝甲車翻覆釀2傷　士兵送醫畫面曝

沈慶京人保「資力不足」卡關！法官改「不公開」　柯文哲秒吐槽

6童10天遭虐158次！家長控「私密處掉肉」　惡師挨罰23萬並解聘

台南休旅車停等紅燈...73歲翁駕廂型車沒剎車狠撞！驚險瞬間曝

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

快訊／新莊越堤道「3貨車、1休旅追撞」！1駕駛受困　警消搶救中

桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

台中城鎮韌性演習登場！民眾配合疏導避難　七期周邊清空畫面曝

惡狼埋伏女廁3hrs「監視偷拍」　73女受害！遭判6月還嫌太重

高規低價攏係假！大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

漢光41號演習意外連環爆！裝甲車翻覆釀2傷　士兵送醫畫面曝

沈慶京人保「資力不足」卡關！法官改「不公開」　柯文哲秒吐槽

6童10天遭虐158次！家長控「私密處掉肉」　惡師挨罰23萬並解聘

台南休旅車停等紅燈...73歲翁駕廂型車沒剎車狠撞！驚險瞬間曝

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

快訊／新莊越堤道「3貨車、1休旅追撞」！1駕駛受困　警消搶救中

桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

台中城鎮韌性演習登場！民眾配合疏導避難　七期周邊清空畫面曝

土城大潤發17日率先改名「大全聯」　民眾不捨：青春沒了

史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師　偏鄉前輩打拚成就國球　辜仲諒理事長勉勵小將感恩、傳承榮耀

極品男友「月薪15萬什麼都AA」！她果斷拒婚分手：這輩子最正確決定

陸BL爆紅劇《逆愛》突停播…作者喊話不要慌　台灣官方平台發聲！

法國知名「芥末醬」二氧化硫超標！越南栗香地瓜農藥違規

印航空難奪260命！　印度、南韓下令檢查波音「燃油開關鎖」

政策全力加持！　創新板挺進「亞洲那斯達克」

台中女6m高墜落...爆炸性骨折險癱　醫用「千斤頂」恢復神經功能

高鐵公司即起提供員工2天「清理假」　鼓勵返鄉搶災

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

社會熱門新聞

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑

警執勤遭撞飛「昏迷指數4」　彰化家扶淚求集氣

葉元之爆「精神虐待霸凌」助理！　冷血對話曝光

太陽會、竹聯幫街頭混戰！20黑衣人砸車

台中惡檢性騷「最美董座」　暗示索賄

沈慶京交保卡關5天沒動作！柯文哲展笑顏現身

把10月嬰「塞木箱」鬧出人命　狠父起訴

「陸上頭等艙」燒剩骨架　竄火畫面曝

女律師為出國留學行竊　偷1萬3700遭判刑、申誡

彭振聲妻謝夏蕎告別式　場面哀戚

「警界郭富城」吳念橋7/24起服役半年

獨／Ferrari FXX-K台灣僅2人擁有　陳肯特10年前搶1台

更多熱門

相關新聞

雄中雄女跨校激盪！點亮藝術科學新篇章

雄中雄女跨校激盪！點亮藝術科學新篇章

一場由高中生主導，深度融合藝術與科學的創新特展「資料變詩，光影成式：用藝術描繪科學的靈魂」，已於大東藝術圖書館盛大開幕。本次展覽由高雄女中與高雄中學的學生共同策劃，旨在打破傳統學科界限，將抽象的科學概念轉化為可視、可感的藝術呈現，為高雄市民帶來一場別開生面的視覺與心靈饗宴。

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai嗆：丟回台灣重置

最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai嗆：丟回台灣重置

台南推反毒新招！高中生以舞拒毒暑假嗨跳正能量

台南推反毒新招！高中生以舞拒毒暑假嗨跳正能量

研究建議：別急著買房會更快樂

研究建議：別急著買房會更快樂

關鍵字：

學問高中生大同大禮向山學習負責任登山者

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面