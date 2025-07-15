登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

▲▼Youth Camp活動由專業的登山教練帶領20位高中生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處7月8至11日針對高中學生舉辦的Youth Camp活動，專業的登山教練帶領20位高中學生在震災後剛完成修復開放的大禮和大同部落向山學習，也在4天的登山活動中，學習正確的登山觀念與技能。

活動第1天先在太魯閣臺地安排如何規畫登山行程、登山輕量化裝備、登山糧食的準備等課程，也先學習如何搭帳棚、管理營地，體驗宿營的感覺。第2天一早則在教練的帶領下，從海拔60公尺的太魯閣臺地出發，循著得卡倫步道及大禮步道到達海拔900多公尺的大禮部落。登山步道是最佳的學習場域，途中教練善用現地環境指導學員如何調整背包、使用登山杖、如何走山徑、調節步伐與呼吸、如何處理排遺、尊重其他使用者等，學員也在攀登的過程中馬上應用所學的觀念與技能。

除了登山行進間的課程外，也安排離線地圖的應用、紙本地圖的使用、登山風險管理、高山症的認識與預防、野外求生、如何炊煮、山屋禮儀、遇見野生動物的經驗等課程。

在大禮部落的夜晚，還邀請部落族人阿萣‧尤給依跟大家分享部落山居生活的故事。經過3天密集的課程，活動最後一天從大同部落循著砂卡礑林道返程下山，教練請每個人保持距離，以靜默的方式走在林道上，在6公里的路程中，讓學員可以直接跟大自然對話，也可以靜心傾聽自己的聲音，反思這幾天在山上所學到的及內心的體驗。

太管處劉守禮處長活動一開始就對所有學員說，這項Youth Camp課程的設計主要是讓大家在登山過程的每個細節中，可以學習正確地當山方法與態度，未來也能藉由活動中所學到的影響到周邊的人。落實「為自己負責」、「為環境負責」、「為山友負責」，也融入無痕山林（LNT）7項原則的實踐，學習如何在登山及野外活動中，以實際行動把對山林的干擾降到最低，維護山林的原貌。

▲規畫登山行程、登山輕量化裝備、登山糧食的準備等課程。

這是登山教育課程，同時也是環境教育活動。不少學員都是第一次接受到這樣專業的登山教育課程，大家以山林部落為師，在山上接受每一個課程，身心也同時受到薰染。活動中就有教練觀察到，有1位學員在登山行進間主動沿途撿拾垃圾，連沾滿爛泥的小塑袋都不放過，而其他學員看到後也紛紛跟進，讓同行的教練和工作人員都感動不已。活動第3天在大同部落野營，晚上學員到部落族人家中，跟著族人一起邊用頭燈幫忙細挑白天採收的馬告邊聊天，在部落中得到很特別且珍貴的生命經驗。

▲循著步道到達海拔900多公尺的大禮部落。

活動最後，學員分享這4天學到的，有人體會到原來登山過程中，只要注意更多細節就可以對環境更友善；有人學到如何善用揹包的空間、使用登山杖能減輕體能的負擔；學到如何規劃、採買和烹煮登山糧食；有人學到可以用另一個不同的角度來看待大自然，可遠觀和細細欣賞，學會欣賞原本害怕的野生動物。而讓學員體驗最深刻的，除了團員之間在登山過程中的互助和情誼之外，大禮部落聽阿萣說部落的故事和大同部落彩虹屋和主人聊天，都讓他們難忘。

▲挖好一個『貓洞』，是對山林最基本的尊重。

太管處強調，國家公園不只保護自然人文環境，更是人們探索體驗的場域。這項活動結合登山教育與環境教育的內涵，為了達到活動目標，從活動籌備到成行做了很多細緻的安排，包括行前會議都是課程的一部分。而活動前發布颱風警報，更考驗團隊臨機的評估應變和風險管理。

▲學習如何搭帳棚、管理營地，體驗宿營的感覺。

Youth Camp活動以高中生為參與對象，除了希望學生在繁重的課業之外，能有親近山林的機會，期望培養青年世代學習登山及自然環境的知識、技能，也能體驗台灣山域之美。不只學習作為一個負責任的登山者，更進而成為守護台灣環境的公民。

