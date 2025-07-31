28家企業攜手推公益野餐　品冠獻聲喚起「陪伴文化」

▲台灣首場由中小企業聯合主辦的公益野餐活動《孩子 請多指教》，將於2025年9月27日（六）在台北圓山花博花海廣場盛大登場。(圖/主辦單位提供)

生活中心／台北報導

台灣首場由中小企業聯合主辦的公益野餐活動《孩子 請多指教》，將於2025年9月27日（六）在台北圓山花博花海廣場盛大登場。心偲教育攜手28家企業共同響應，活動以「陪伴」為主題，呼籲社會重視家庭與孩子的連結。公益大使品冠也現身助陣，公開演唱主題曲MV，並分享身為人父的陪伴心得。

根據經濟部統計，台灣中小企業數量超過167.4萬家，占企業總數98%以上，對經濟穩定與社會就業發展有舉足輕重的影響力。此次活動由心偲教育創辦人許妙渝牽頭，聚集28家跨領域企業共同出資，展現中小企業在公益上的力量。她表示：「一家企業的力量有限，但眾多企業聯合起來，能創造更大影響力。」活動所需經費全額由參與企業負責，不對外募款，扣除必要成本後，所有收益將捐贈予四大公益團體，包括肯愛協會、富里有人、勵馨基金會及關愛之家，支持兒童陪伴、家庭重建及弱勢教育。

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許妙渝強調，這次活動不僅是一場公益野餐，更是中小企業攜手共好的象徵。她希望透過行動推動「善循環」，讓公益成為企業文化的一部分，也讓家庭與社會在陪伴中重新建立連結。活動特邀歌手品冠擔任公益大使，並公開演唱主題曲〈孩子 請多指教〉，由品冠與企業主及小學生共同合唱，感動全場。品冠表示，作為父親，他深刻體會陪伴的重要性，呼籲家長放下手機，用心傾聽孩子的聲音。他說：「真正的陪伴不在時間長短，而是用心交流與共度時光。」他希望透過音樂傳遞陪伴的力量，鼓勵更多家庭珍惜與孩子相處的時刻。

身兼心偲教育創辦人及邦鉑科技執行長的許妙渝，長期致力於教育與科技產業，對親子間因數位干擾而產生的溝通裂痕有深刻體會。她表示：「陪伴不應只是父母的責任，更是所有成年人共同的使命。」她希望透過活動喚起社會對孩子成長環境的重視，讓每個人都能在孩子生命中扮演積極角色。

許妙渝指出，陪伴並非填滿孩子的時間，而是用心傾聽與共同經歷生活。她強調，公益不僅是捐款，更是實際走入生活的行動，期待活動成為家庭與企業重新連結的起點。

《孩子 請多指教｜企業聯合公益野餐活動》將於9月27日舉行，活動內容包括家庭野餐共享區、親子闖關遊戲、教育體驗攤位及美食市集等，適合家庭共同參與。活動免費開放報名，所有詳細資訊將公布於官方網站及社群平台。主辦方希望透過此次活動推動陪伴文化，號召更多家庭加入，為孩子創造一個充滿關愛的成長環境。

活動資訊

活動日期：2025年9月27日（六）10:00-16:00

地點：台北 圓山花博花海廣場

參與方式：即日起免費報名

詳細資訊與報名：追蹤《孩子 請多指教｜企業聯合公益野餐活動》官方社群平台

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