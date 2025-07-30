憂「災民快變難民」！丹娜絲重建條例明協商　傅崐萁要政院上緊發條

▲國民黨團召開「風災肆虐南台灣 政府到底做了什麼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中颱丹娜絲月初侵襲台灣西南部，行政院長卓榮泰昨天才在嘉義正式成立前進指揮所，國民黨團今（30日）上午召開記者會指出，上周黨團提出「丹娜絲颱風災後重建條例」議案，將在明天邀集朝野黨團進行協商，同時呼籲行政院也提出版本，民進黨團能夠跟災民站在一起，不然萬名災民都快變成「難民」，讓重建條例能夠順利在周五完成三讀，讓行政院有法源依據，提供充足經費幫助災民重建家園。

傅崐萁表示，丹娜絲颱風造成的風災，國人很清楚看到政府失能，整體防災、救災和災後重建通通不及格。看看雲林、嘉義、台南、屏東的災民，在丹娜絲颱風的侵襲後，高達16,000多戶災民的房屋屋頂被掀掉，140,000片光電板，因國家錯誤的能源政策，漂流散落在台灣西南部的每個縣市，甚至海面上、岸際間。

傅崐萁指出，國民黨團上週一將「丹娜絲颱風災後重建條例」送到程序委員會，上週二程序委員會正式排定在上週五及本週二排入議程，希望行政院也能夠盡速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」，如果行政院還是曠日費時，就由國民黨團邀集各政黨進行朝野協商，盡速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」；國民團希望卓榮泰院長上緊發條，現在有萬名災民都快變成「難民」，就因為國家沒有具體作為，災民還在水深火熱長達24天，這是身為已開發國家的中華民國嗎？

傅崐萁特別強調，國民黨團全力支持行政院救災，希望行政院積極提出災民所需要的相關經費，國民黨團在昨日院會提出「丹娜絲颱風災後重建條例」已完成二讀，31日國民黨團也會邀集各政黨協商，讓所有災民心中坎坷、憂慮的大石頭能夠放下。傅崐萁呼籲朝野一起拯救災民，台灣就是一個大家庭，所有受難鄉親國人都會用同樣的心情，盡速協助他們盡早恢復。



傅崐萁表示，行政院整體已經鬆脫的體系，聽到災民在哀嚎嗎？政府在哪裡？希望卓榮泰趕快回到崗位，好好做該做的事情，不要讓雲嘉南高屏的災民，在遭到丹娜絲颱風侵襲後，還要承受連日強降雨，這讓已經沒有屋頂的災民，又該何去何從？所有的農民、養殖業者損失和善後工作落後、緩慢，這是政府集體失能的問題。



