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狠母「兒童節當天」生鏽菜刀割頸4歲女兒　聽見哭聲驚醒停手

▲▼太平分局,台中,警察,新平派出所,員警,太平。（圖／記者許權毅攝）

▲台中太平分局新平所轄區今年兒童節當天傳出女子割頸女兒，檢方近日偵結起訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名母親因為生病出現幻聽，今年兒童節當天，竟持生鏽菜刀，對著才4歲的女兒割頸攻擊，女兒頸部出現11處傷口，撕裂傷長達11公分，直到女兒哭喊，她才驚醒並打119求救，所幸女兒無生命危險，檢方近日偵結依殺人未遂起訴。

檢警查出，這名婦人與4歲女兒同住在太平區，今年4月4日，她因為出現幻聽，萌生輕生念頭，並欲殺死親生女兒，基於殺人故意，當天17時許，先將女兒哄睡，再持放在陽台的生鏽菜刀返回屋內，持菜刀割女兒頸部一下。

女兒從睡夢中驚醒大哭，她仍持續攻擊多次，導致頸部右側3處傷、左側9處開放性傷口，因女兒不斷哭泣，A母從幻覺中驚醒，才緊急撥打119求救，由於她也受傷，跟女兒一起被送往中國附醫搶救後，院方發現傷勢有異常，趕緊通報給警方。

太平警分局獲報將婦人當場逮捕，她坦承犯行，稱當時持菜刀攻擊女兒2次，聽到哭喊聲就立即停止。女童的父親也證稱，A母有精神相關困擾，並持續有幻聽情況。

檢方近日偵結，認為婦人涉犯成年人故意對兒童殺人未遂罪嫌，應加重刑期。事發當下因自己意念而中止，依刑法第27條可減輕其刑，並且自己撥打電話求救、坦承是行為人，符合自首要件，犯後深感悔悟，家屬表示不願追究，請給予適當之刑。

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