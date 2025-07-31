　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

愛笑卻被罵「不專業」！　她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

▲阿辰參與「青年職得評價很好計畫」後重拾自信，進入知名平台企業擔任業務推廣代表。（記者林東良翻攝，下同）

▲阿辰參與「青年職得評價很好計畫」後重拾自信，進入知名平台企業擔任業務推廣代表。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「原來分享也能是一種專業！」25歲阿辰（化名）從美國打工返台後，原想延續服務業經驗，卻在餐飲現場屢遭文化衝擊與誤解，她開朗笑容竟被主管指責「不夠專業」，頻繁轉職跌跌撞撞後，她選擇走進台南就業中心，參與勞動部「青年職得好評計畫」，靠著一對一職涯諮詢與媒合服務，成功轉職為線上平台業務代表，重拾自信，也找到最適合自己的職涯方向。

▲阿辰參與「青年職得評價很好計畫」後重拾自信，進入知名平台企業擔任業務推廣代表。（記者林東良翻攝，下同）

回憶起美國打工生活，阿辰曾在連鎖遊樂園餐廳擔任外場服務員三個月，學會用笑容面對世界。返台後進入本地餐飲業，卻因無法適應緊繃職場氣氛與被誤解的「職業表情」，選擇離職。她短暫嘗試多項兼職，也曾積極投遞各種旅遊與服務業職缺，卻始終未能進入理想職場。直到台南就業中心提供她客製化的職能評估與建議，協助她找到與自己性格契合的行銷與業務推廣職位。

「我喜歡跟人聊天，推薦好用的東西，看對方也想試試看時就超有成就感。」阿辰分享，業務工作不再只是「推銷」，而是傳遞價值、創造信任。如今她已穩定任職近10個月，也更加堅定未來的職涯方向。台南就業中心主任洪儷瑋表示，「青年職得好評計畫」協助15至29歲待業青年釐清方向、提升就業力，完成計畫並成功就業者，還可領取3萬元尋職就業獎勵。歡迎符合資格青年洽詢各地公立就業中心或上「台灣就業通」查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名牛肉麵店2死！　1家5口求救電話曝
亮麗女公關慘遭殺害　大學曾奪全國競賽第二名
1家5口墜谷！現場恐怖狀況曝　路只剩一半
信義割喉男衝宜蘭原因曝！外公要他先睡　重金聘律師陪孫
快訊／雨彈狂砸！　台中宣布4國小停課
快訊／北市副議長葉林傳　辦公室遭搜索
台中馬路慘變河流！　水利署狂發13區淹水警戒
信義區割喉！恐怖男「一身血」逃宜蘭　外公開門嚇傻
反罷免遭黨內砲轟　王世堅不退黨：他們還年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛笑卻被罵「不專業」！　她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命　黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

現金8.6萬掉路邊民眾拾金不昧　南警靠1張收據神還原幫失主找回

獨居長輩家園被風吹垮法鼓山志工揮汗清理　黃偉哲感謝：背影讓人動容

曾文水庫24小時雨破400毫米！　強勢洩洪2150噸下游農損慘重

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

高雄2地「土石流告警」撤離2715人　陳其邁深夜發聲：雨量非常驚人

嘉縣竹崎六鄉鎮停班課！　中榮灣橋分院醫療服務調整

朴子強降雨　警冒雨涉水撤出2名受困長者

泡水汽機車　南投稅務局：報停或報廢可減免使用牌照稅

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

愛笑卻被罵「不專業」！　她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命　黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

現金8.6萬掉路邊民眾拾金不昧　南警靠1張收據神還原幫失主找回

獨居長輩家園被風吹垮法鼓山志工揮汗清理　黃偉哲感謝：背影讓人動容

曾文水庫24小時雨破400毫米！　強勢洩洪2150噸下游農損慘重

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

高雄2地「土石流告警」撤離2715人　陳其邁深夜發聲：雨量非常驚人

嘉縣竹崎六鄉鎮停班課！　中榮灣橋分院醫療服務調整

朴子強降雨　警冒雨涉水撤出2名受困長者

泡水汽機車　南投稅務局：報停或報廢可減免使用牌照稅

打42折成交1.6億　通化夜市「台灣塩酥雞」房東換人

張員瑛開球平口辣露北半球事業線　韓網吵翻「太裸露VS很美」

大谷翔平滑球佔近6成異常　身體無法發力「只能靠手投」

獨／高雄復興里淪孤島！河水吞沒道路、怪手　4人受困砂石場旁

黑柴搭購物車臭臉　聽見稱讚立刻「變嘻嘻」笑容超燦爛

Honda「新一代Prelude」日本官網上架！4車色、原廠精品搶先看

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

兩周後見川普！南韓總統府曝「關稅15%談判秘辛」　不開放進口美牛

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

有巢氏房屋勇揭頂樓鐘乳石漏水屋況　誠信守護買方權益

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

地方熱門新聞

土石流告警！陳其邁：雨量非常驚人

高雄死亡車禍！男騎士當場慘死

曾文水庫24小時雨破400毫米！強勢洩洪2150噸下游農損慘重

游顥：只顧大罷免逼南投人泡泥水

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

嘉縣六鄉鎮停班課！　中榮灣橋分院醫療服務調整

現金8.6萬掉路邊民眾拾金不昧南警靠1張收據神還原幫失主找回

愛笑卻被罵「不專業」！她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

獨居長輩家園被風吹垮法鼓山志工揮汗清理背影讓人動容

執行協尋任務巧遇女子身在水門南消即時救援送醫

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

熱天別狂灌冰水！營養師教你「正確喝水」防水中毒、顧心血管

大甲大豪雨淹水警戒　居民半夜起床移車

福源花生醬又驗出黃麴毒素！竹市衛生局勒令停產

更多熱門

相關新聞

印度男想非法打工碰壁　花光旅費向警求助

印度男想非法打工碰壁　花光旅費向警求助

新北市三峽區昨天（22日）一名外籍男子全身散發臭味，走進派出所求助，值班警員簡單詢問之下，僅得知男子為印度籍，來台觀光，在一名曾在國外留學的替代役男協助下，得知男子為逾期居留，想非法打工卻找不到雇主，直到把身上8萬元台幣旅費花光，迫不得已向警方求助，警方依法送至移民署安置，並擇期遣返。

民雄返鄉開唱談夢想　屏東講唱會催淚

民雄返鄉開唱談夢想　屏東講唱會催淚

技能進社區偏鄉永康就業中心推電器維修課助居民翻轉人生

技能進社區偏鄉永康就業中心推電器維修課助居民翻轉人生

從夜不成眠到笑迎客人　虎尾就業中心助她人生「重開機」

從夜不成眠到笑迎客人　虎尾就業中心助她人生「重開機」

酷澎高薪臨工　他請假去打工「5天賺23K」狂讚

酷澎高薪臨工　他請假去打工「5天賺23K」狂讚

關鍵字：

打工推廣王職涯

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

中華電信手機市話全不通

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

快訊／高雄一家五口墜谷！救難人員「找到17歲女」了　已明顯死亡

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面