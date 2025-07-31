愛笑卻被罵「不專業」！　她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

▲阿辰參與「青年職得評價很好計畫」後重拾自信，進入知名平台企業擔任業務推廣代表。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「原來分享也能是一種專業！」25歲阿辰（化名）從美國打工返台後，原想延續服務業經驗，卻在餐飲現場屢遭文化衝擊與誤解，她開朗笑容竟被主管指責「不夠專業」，頻繁轉職跌跌撞撞後，她選擇走進台南就業中心，參與勞動部「青年職得好評計畫」，靠著一對一職涯諮詢與媒合服務，成功轉職為線上平台業務代表，重拾自信，也找到最適合自己的職涯方向。

回憶起美國打工生活，阿辰曾在連鎖遊樂園餐廳擔任外場服務員三個月，學會用笑容面對世界。返台後進入本地餐飲業，卻因無法適應緊繃職場氣氛與被誤解的「職業表情」，選擇離職。她短暫嘗試多項兼職，也曾積極投遞各種旅遊與服務業職缺，卻始終未能進入理想職場。直到台南就業中心提供她客製化的職能評估與建議，協助她找到與自己性格契合的行銷與業務推廣職位。

「我喜歡跟人聊天，推薦好用的東西，看對方也想試試看時就超有成就感。」阿辰分享，業務工作不再只是「推銷」，而是傳遞價值、創造信任。如今她已穩定任職近10個月，也更加堅定未來的職涯方向。台南就業中心主任洪儷瑋表示，「青年職得好評計畫」協助15至29歲待業青年釐清方向、提升就業力，完成計畫並成功就業者，還可領取3萬元尋職就業獎勵。歡迎符合資格青年洽詢各地公立就業中心或上「台灣就業通」查詢。