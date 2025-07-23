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印度男懷淘金夢來台打工碰壁　花光8萬旅費向警求助

▲印度籍男子RAMANATHAN DINESH（右）來台打工不成，向警方求助遣返回國。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲印度籍男子RAMANATHAN DINESH（右）來台打工不成，向警方求助遣返回國。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（22日）一名外籍男子全身散發臭味，走進派出所求助，值班警員簡單詢問之下，僅得知男子為印度籍，來台觀光，在一名曾在國外留學的替代役男協助下，得知男子為逾期居留，想非法打工卻找不到雇主，直到把身上8萬元台幣旅費花光，迫不得已向警方求助，警方依法送至移民署安置，並擇期遣返。

據了解，27歲印度籍男子RAMANATHAN DINESH，在家鄉聽聞台灣就業機會多，薪資又比當地優渥，於是開始存錢來台淘金，但卻不依正常程序申請工作簽證，今年4月10日持觀光簽證入境台灣，隨後聽從同鄉介紹，自行前往新北樹林區柑園一帶的工廠求職，但雇主都因他未持有工作簽證，拒絕錄用。

▲印度籍男子RAMANATHAN DINESH（右）來台打工不成，向警方求助遣返回國。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲替代役男羅允懃充當翻譯與該名逾期的印度籍男子溝通。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於苦尋工作未果，印男的觀光簽證於當月24日就過期，更增加求職及住宿困難，也因沒有收入，帶來的8萬元台幣旅費也將用完，只好棲身在各處公園過夜，透過手機向友人幫忙代尋工作，遲遲卻未能得到回應，印男才幡然醒悟，昨天上午自行前往三峽北大派出所尋求協助。

由於印男僅會說當地語言及些許英語，處理警員在詢問上相當困難，所幸所內曾在法國巴黎高等商學院（HEC Paris）留學的替代役男羅允懃，以極佳的英文能力，逐漸了解印男的需求，隨後通報內政部移民署新北市專勤隊，依法協助辦理安置及遣返事宜。

▲印度籍男子RAMANATHAN DINESH（右）來台打工不成，向警方求助遣返回國。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲替代役男羅允懃曾在法國巴黎高等商學院（HEC Paris）留學，有著極佳的英文能力。（圖／記者陸運陞翻攝）

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