不斷更新／暴雨灌近千毫米　全台7縣市鄉區停班停課一覽

▲一波豪雨高峰徹夜猛灌中南部。（圖／NCDR）
記者許力方／綜合報導
西南氣流影響，中南部徹夜雨不停，中央氣象署表示，今（31日）投雲嘉高屏地區已經出現局部超大豪雨等級降雨，其中最高雨量落在高雄桃源小關山，截至凌晨已達952.5mm；台中市地區及台南市山區另有局部豪雨或大豪雨，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生機率。目前東部、中南部7縣市共26區域已宣布今天停班停課，《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊。
【北部】
基隆市｜未宣布。
台北市｜未宣布。
新北市｜未宣布。
桃園市｜未宣布。
新竹市｜未宣布。
新竹縣｜未宣布。
【中部】
苗栗縣｜未宣布。
台中市｜未宣布。
彰化縣｜未宣布。
雲林縣｜古坑鄉草嶺國民小學31日停班停課。
南投縣｜
●信義鄉人和國民小學31日停班停課。
●信義鄉雙龍國民小學31日停班停課。
●魚池鄉五城國民小學31日停班停課。
【南部】
嘉義市｜31日照常上班上課。
嘉義縣｜中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉31日停班停課。
台南市｜南化區瑞峰國民小學31日停班停課。
高雄市｜六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、美濃區、桃源區31日停班停課。
屏東縣｜三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉31日停班停課。
【東部】
宜蘭縣｜未宣布。
花蓮縣｜未宣布。
台東縣｜達仁鄉土坂國民小學31日停班停課。
【外島】
澎湖縣｜未宣布。
連江縣｜未宣布。
金門縣｜未宣布。
更新時間01:32
▼豪雨掏空路基，土坂國小明停班停課 。（圖／記者楊晨東翻攝）
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