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不斷更新／暴雨灌近千毫米　全台7縣市鄉區停班停課一覽

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲一波豪雨高峰徹夜猛灌中南部。（圖／NCDR）

記者許力方／綜合報導

西南氣流影響，中南部徹夜雨不停，中央氣象署表示，今（31日）投雲嘉高屏地區已經出現局部超大豪雨等級降雨，其中最高雨量落在高雄桃源小關山，截至凌晨已達952.5mm；台中市地區及台南市山區另有局部豪雨或大豪雨，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生機率。目前東部、中南部7縣市共26區域已宣布今天停班停課，《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊。

【北部】

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基隆市｜未宣布。

台北市｜未宣布。

新北市｜未宣布。

桃園市｜未宣布。

新竹市｜未宣布。

新竹縣｜未宣布。

【中部】

苗栗縣｜未宣布。

台中市｜未宣布。

彰化縣｜未宣布。

雲林縣古坑鄉草嶺國民小學31日停班停課。

南投縣

●信義鄉人和國民小學31日停班停課。
●信義鄉雙龍國民小學31日停班停課。
●魚池鄉五城國民小學31日停班停課。

【南部】

嘉義市31日照常上班上課。

嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉31日停班停課。

台南市南化區瑞峰國民小學31日停班停課。

高雄市六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、美濃區、桃源區31日停班停課。

屏東縣三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉31日停班停課。

【東部】

宜蘭縣｜未宣布。

花蓮縣｜未宣布。

台東縣達仁鄉土坂國民小學31日停班停課。

【外島】

澎湖縣｜未宣布。

連江縣｜未宣布。

金門縣｜未宣布。

更新時間01:32

▼豪雨掏空路基，土坂國小明停班停課 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼ 。（圖／記者楊晨東翻攝）

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