不抽菸喝酒！女確診「肺癌末期」腫瘤過大　醫搖頭嘆：晚了

▲肺癌高居台灣癌症死亡率首位。（示意圖／達志）

記者曾羿翔／綜合報導

一名60歲女性近日因體重在短短兩個月內驟減七、八公斤，並出現胸悶不適，在丈夫陪同下前往胸腔科就診。儘管她沒有抽菸或喝酒習慣，也無明顯咳嗽、喘氣等症狀，X光檢查卻發現右肺已出現一顆約七至八公分大的腫瘤，經進一步診斷確診為肺癌第四期，因腫瘤過大無法開刀治療。

主治醫師蘇一峰在個人社群平台分享此案例，強調這名患者平時生活規律、無高危險習慣，但罹癌後卻幾乎無明顯徵兆。這顯示肺癌在早期往往悄然無聲，等到身體出現異常時，病情已進展到晚期。他提醒，台灣女性普遍忍痛力強，常忽略身體異狀，導致錯過黃金治療時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰呼籲，中高齡民眾即便無不良嗜好，也應定期接受肺部檢查，包括低劑量電腦斷層（LDCT）或X光，才能及早發現異常、提高治療成功率。該貼文曝光後，引發不少網友共鳴，不少人分享自身或親友因為延誤檢查而錯過早期治療的經驗，也有人表示「住火電廠附近罹肺癌的案例屢見不鮮」。

醫界普遍認為，肺癌高居台灣癌症死亡率首位，而無症狀的初期肺癌尤其隱匿，因此健檢時包含肺部影像檢查格外關鍵。若有不明體重減輕、胸痛或咳嗽等情形，更應提高警覺，及早就醫。