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阿里山暑假部落探險專案　探訪茶園、鄒族文化一次滿足！

▲▼ 阿里山部落探險、茶香森林浴專案一泊三食專車接駁，最夯的秘境探索，阿里山賓館推小瑞士之稱彩虹村 。（圖／阿里山賓館提供）

▲▼ 阿里山部落探險、茶香森林浴專案一泊三食專車接駁，最夯的秘境探索，阿里山賓館推小瑞士之稱彩虹村 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假親子旅遊想好怎麼玩了嗎?國家地理雜誌推薦台灣必訪部落秘境之一，位於海拔1,400多公尺阿里山的美麗山谷「得恩亞納社區鄒族部落」，以及雲霧杉林的茶園景區也值得一訪！

▲▼ 阿里山部落探險、茶香森林浴專案一泊三食專車接駁，最夯的秘境探索，阿里山賓館推小瑞士之稱彩虹村 。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館推部落、茶香森林探險住房專案，即日起至8月30日止入住「暑假部落探險」一泊三食住房專案，即可享受專車在嘉義高鐵站、台鐵火車站接駁服務，帶旅人至阿里山山谷裡的夢幻彩虹部落得恩亞納社區，和連續五年榮獲兩岸茶壇盛事鬥茶冠軍的中興製茶廠，體驗部落雲海、森林茶浴、高山生態等特色的親子遊程，展開一場知性與趣味兼具的的暑假親子遊程。

阿里山賓館王覺非總經理表示，夏日炎熱遊客仍喜歡來阿里山避暑，而阿里山鄉為台灣著名的高山景區，不只擁有壯麗的雲海與高山茶園，鄒族部落文化也是吸引遊客上山的特色亮點，特別在暑假期間規劃鄒族文化、高山茶園和自然生態探索，整合在地觀光資源與嘉義星天樂旅行社合作，推出暑假部落探險專車接駁，結合阿里山森林遊樂區日出、雲海、森林步道資源，再到有彩色合掌村小瑞士之稱的得恩亞納部落，體驗原住民烤山豬肉美食、鄒族刷刷豬DIY、原民解說傳統農耕文化，感受鄒族部落88颱風後重建獨具藝術文化村的探索。

▲▼ 阿里山部落探險、茶香森林浴專案一泊三食專車接駁，最夯的秘境探索，阿里山賓館推小瑞士之稱彩虹村 。（圖／阿里山賓館提供）

▲阿里山部落探險還可以賞日落、雲海   。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山的高山茶園與豐富的原住民文化資源，相當適合親子同遊，探訪得恩亞納部落後，再順遊至連續五年榮獲兩岸茶壇盛事冠軍的中興製茶廠，體驗高山烏龍、金萱茶的茶文化，感受海拔1500公尺茶樹因終年雲霧環繞，雲霧籠罩的茶香森林浴。由兩岸茶壇盛事冠軍的茶師帶領旅人體驗，傳統手揉茶工藝，認識茶園生態、採茶、製茶、認識茶葉製程，品嘗阿里山出產的高山烏龍茶，獨特、香氣濃郁的風味，欣賞令人屏息的茶園、森林美景。

▲▼ 阿里山部落探險、茶香森林浴專案一泊三食專車接駁，最夯的秘境探索，阿里山賓館推小瑞士之稱彩虹村 。（圖／阿里山賓館提供）

特別一提的是，即日起只要在阿里山賓館官網和電話訂房入住，不限房型，每房即贈高保濕玫瑰潤澤面膜，感受深度、精緻、有感的專屬禮遇，盡享山嵐、森林和花香滋潤，徹底的放鬆、舒壓。阿里山賓館的暑假部落探險住房專案，即日起至8月30日止在阿里山賓館官網、星天樂旅行社的主題遊程開放訂房，趕快來阿里山享受結合部落、茶園、生態的體驗，欣賞阿里山限定美景:日出、雲海、晚霞、神木。

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