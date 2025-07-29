旅日傳奇再現司法殿堂　翁倩玉8/5赴最高檢談藝術與優雅人生

▲最高檢察署「菁英講座」邀請旅日傳奇藝術家翁倩玉女士到場講演。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署「菁英講座」年8月5日下午3時在司法大廈3樓大禮堂，隆重邀請旅日傳奇藝術家翁倩玉女士，以〈藝術讓生命更優雅〉為題，分享其跨足歌壇、影壇及版畫藝術的璀璨歷程。翁女士作品深具東洋美學與人文哲思，並以優雅自信的生命姿態，啟發無數觀眾與聽眾。誠摯邀請關注藝術與人生哲理的朋友蒞臨聆賞。

最高檢察署長期推動法學與心靈並重的學習風氣，持續舉辦「菁英講座」邀請各界領袖與專家分享跨領域知識。今年8月5日下午3時至5時，特別邀請享譽國際的旅日藝術家翁倩玉女士，蒞臨司法大廈三樓大禮堂發表專題演講，題為〈藝術讓生命更優雅〉，預期將為司法界帶來一場深具啟發性的文化饗宴。

翁倩玉女士出生於台南，自幼隨家遷居日本，3歲開始接觸舞台藝術，14歲躍登大銀幕，18歲即舉辦個人演唱會。22歲時以電影《真假千金》勇奪金馬獎最佳女主角殊榮，其後更以〈魅せられて〉（愛的迷戀）風靡日本歌壇，創下200萬張銷售紀錄，並登上NHK紅白歌唱大賽舞台，成為跨越語言與文化藩籬的東方明星代表。

她的版畫創作，風格典雅，題材涵蓋花卉與古建築，屢獲日本重要美術展獎項；其作品《紅樓依綠》榮獲日展特選，《鳳凰迎祥》則由京都千年古剎平等院永久典藏，締造台灣藝術家在日本文化殿堂的重要里程碑。臺灣各大美術館也多次展出其版畫作品，廣受各界關注與肯定，於2012年獲國立臺灣師範大學聘為藝術學院榮譽藝術家。

這次講座，翁倩玉女士將深入分享她如何從藝人生涯走入藝術創作，並在文化交流中找尋自我價值。她曾表示：「生命每一個瞬間，都是一顆珍珠，當每個珍珠串起來，人生就會美麗而幸福。」她鼓勵每一位聽眾「抓住機會，勇敢嘗試」，即使人生無法預測開花的時刻，但只要踏出一步，夢想總會在某處綻放。

翁倩玉女士的現身，代表著藝術與司法、人文與制度之間的對話。最高檢察署誠摯邀請關心文化、熱愛藝術的民眾、司法界人士、藝術學子踴躍參加，一同見證這位「吾土之光」如何用藝術點亮生命的光芒。

