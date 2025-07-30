快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

▲嘉義縣大埔鄉台3線326.5公里處落石及樹木擋在路中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

受西南氣流影響，台灣南部多地區出現淹水災情，根據中央氣象署30日下午4時公布最新24小時雨量預測，其中嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。稍早嘉義縣政府宣布，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉，7/31（星期四）停止上班、上課。

依據中央氣象署今（30）日19時發布之雨量預測及土石流潛勢溪流等資料，本縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉7/31未來24小時累積雨量預估達150-300毫米，已達停班停課標準，嘉義縣政府宣布，明（31）日嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班正常上課。

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另外，阿里山鄉、竹崎鄉明天停止上班、上課，因此位處阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木線配合停駛。

嘉義縣政府指出，明日仍有大雨或局部豪雨發生，提醒縣民往來通行留意短延時強降雨，注意自身安全；另因連續降雨及山區大雨影響造成部分道路中斷實施封閉管制，又山區土石鬆軟，提醒民眾非必要避免前往山區，並請注意行車安全！