　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

▲▼ 嘉義縣大埔鄉台3線326.5公里處獲報有落石及樹木擋在路中， 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣大埔鄉台3線326.5公里處落石及樹木擋在路中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

受西南氣流影響，台灣南部多地區出現淹水災情，根據中央氣象署30日下午4時公布最新24小時雨量預測，其中嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。稍早嘉義縣政府宣布，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉，7/31（星期四）停止上班、上課。

依據中央氣象署今（30）日19時發布之雨量預測及土石流潛勢溪流等資料，本縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉7/31未來24小時累積雨量預估達150-300毫米，已達停班停課標準，嘉義縣政府宣布，明（31）日嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班正常上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，阿里山鄉、竹崎鄉明天停止上班、上課，因此位處阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木線配合停駛。

嘉義縣政府指出，明日仍有大雨或局部豪雨發生，提醒縣民往來通行留意短延時強降雨，注意自身安全；另因連續降雨及山區大雨影響造成部分道路中斷實施封閉管制，又山區土石鬆軟，提醒民眾非必要避免前往山區，並請注意行車安全！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豪雨狂炸　全台明停班停課一覽
快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看
阿湯哥新歡是班艾佛列克前未婚妻　街頭十指緊扣
快訊／家寧遭起訴後首發聲！
快訊／嘉義縣宣布「6鄉」明日停班課
快訊／家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！
中國匿蹤戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方「毫不知情」掀熱議
吳宗憲證實聯繫上芽芽：讓我先緘默一下！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

民團批宜蘭高鐵黑箱「掐死台鐵的未來」　鐵道局：絕無硬推

快訊／屏東豪雨成災　縣府宣布「8鄉」明天停班停課

快訊／西南氣流豪雨強襲！高雄宣布明天「6行政區」停班停課

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

4生肖未來30天「貴人運」爆發！　蛇有意外之財

快訊／豪雨釀災情！南投縣府宣布「3國小」明天停班停課

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

直擊／濱崎步睽違17年終於來台！　46歲美成這樣...機場直接暴動

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

挑不出一根刺的「無廢色眼影」！新手輕鬆疊也可以打造絕美眼妝

1個月前才宣布與珉雅結婚！溫朱莞突捲「劈腿封口費」風波急澄清

永豐金證券總經理交接　蘇威嘉上任履新

快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看

Formosa 7s青少年錦標賽5國齊聚　打造亞洲足球交流新高地

快訊／家寧遭起訴後發聲明了！喊冤「本人深感遺憾」再扯Andy劈腿

快訊／豪大雨坍方土石流不斷！嘉義縣府宣布「6鄉」明日停班課

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

生活熱門新聞

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

國家級警報響了！西南沿海收「海嘯警報」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

破8成台男精蟲無力　1習慣成「殺精」元凶

預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面