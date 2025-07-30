獨／罵大哥「垃圾」釀江湖風暴！曾有人嗆聲被砍斷手腳筋丟火葬場

▲張姓男子在住家前的人行道焚燒雜物 。（圖／民眾提供）

地方中心／高雄報導

高雄市一名張姓男子「燒出問題」！他日前在住家前焚燒雜物，結果警消來了，他還嗆消防員而驚動了警察，反讓自己通緝的身份曝光，當場被逮捕！不過現在張男的麻煩還沒結束，他透過直播開嗆要找一名「地方知名人士」，還嗆人「垃圾」，觸發地方敏感神經，警方還得成了他的私人保全，把他家列為重點巡守。

日前上午八點多，張姓男子在住家前的人行道，用金爐燃燒雜物，結果鄰居阻止不成，趕緊打電話通報消防隊，消防員抵達後，他還開嗆「不准滅火」，態度非常囂張，不過他的脫序行為不止這一起，凌晨已經有過一次，地點就在自家車庫內燃燒，讓鄰居很害怕很擔心。

▲張姓男子在住家前的人行道焚燒雜物 。（圖／民眾提供）

沒燒沒事！一燒就很有事，結果反而讓自己通緝犯的身份曝光，同時也被警方依公共危險罪一起送辦地檢署，但是張男離開地檢署後，卻苦了警察變成他的私人保全，警察得要每天將他家列為巡守重點，並且派人不定時站崗，以「避免再發生事端」。

但為何會有事端呢？原來這名張姓男子近期開直播開嗆高雄市一名地方知名人士，不但要對方出來講，還罵對方是「垃圾」，甚至說要去找對方，據了解，曾經在7年前，有名男子也是在直播開嗆這名地方知名人士後，自己鬧事結果被砍斷手腳筋丟到火葬場空地，當時還登上社會新聞版面，所以這次張姓男子的嗆聲舉動，已經讓江湖人士議論紛紛，也無疑挑動了高雄市地方敏感神經。