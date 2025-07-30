快訊／高雄收海嘯警報！沿海恐現1公尺浪高　仍有遊客逗留觀浪

▲海嘯警報。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

俄羅斯堪察加半島東部外海30日07:25發生規模8.8地震，引發海嘯。氣象署發出海嘯警報，示警預計約在30日13:31影響西南沿海地區，迅速疏散至避難場所或較高處。不過，在旗津沙灘卻仍見有民眾逗留觀浪，高雄市政府已緊急請警方配合勸離海邊民眾與遊客，另外也通知旗津海水浴場救生員，中午過後預防性廣播及勸離遊客勿靠近海邊。

▲▼高雄沿海恐湧1公尺浪高，但仍有遊客逗留觀浪。（圖／翻攝高雄旅遊網直播）

中央氣象署發布海嘯警報，不過，在旗津沙灘卻仍可見到有民眾逗留觀浪，高雄市政府表示，已請警方配合勸離海邊民眾與遊客勿逗留。另外也通知旗津海水浴場救生員，中午過後預防性廣播及勸離遊客勿靠近海邊。

▲沿海恐現1公尺浪高，仍有遊客逗留觀浪。（圖／翻攝高雄旅遊網直播）

鼓山分局表示，於海嘯警報發放後，立即至轄內沿岸勸導釣客、觀浪民眾因應海嘯警報，遠離海岸，目前共計勸導24人。高市海洋局則透過漁業廣播電台、漁會及公會轉知所屬漁船注意作業安全，並通知沿海地區各港口及民眾提高警覺嚴加防範。

▼海嘯警報發放，警方至沿岸勸導釣客、觀浪民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

經氣象署初步研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範。其中東南沿海和西南沿海的海嘯預估將達0.3至1公尺。氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

<海嘯預估資訊>

北部沿海地區 07/30 13:41 小於0.3公尺

東北沿海地區 07/30 13:24 小於0.3公尺

東部沿海地區 07/30 13:18 小於0.3公尺

東南沿海地區 07/30 13:19 0.3至1公尺

西南沿海地區 07/30 13:31 0.3至1公尺

海峽沿海地區 07/30 13:45 小於0.3公尺