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海嘯30公分「能沖走60%成年女性」！出海遇到別逃跑　必做1事

▲▼氣象署發布海嘯警訊 。（圖／交通部提供）

▲氣象署發布海嘯警訊 。（圖／交通部提供）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，中央氣象署初步研判，該地震所引發海嘯，預計於下午1時18分開始影響台灣。對此，地震粉專「台灣地震速報」提醒大家不要輕忽，海嘯是高速移動的牆狀水流，力量密集且持續，30公分的高度，60%的成年女性會被沖走，50公分就會讓80%男性撐不住。

「台灣地震速報」在Threads發文，不要輕忽即使僅有30公分高度的海嘯，這不是一般的海水倒灌或是淹水，是高速移動的牆狀水流，力量密集且持續，「這次震央距離遠，這類海嘯不會有『海水快速後退』的明顯前兆！」

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貼文指出，海嘯高度僅30公分時，就足以沖走60%的成年女性；若達到50公分，則有80%的成年男性無法抵抗；當高度超過70公分，幾乎所有成年人都會被擊倒。而海嘯一旦達到1公尺，被沖走後的死亡率接近100%。

「 小艇千萬不要出海！」貼文提醒，若在海上遇到高海嘯，不要逃跑，把船頭對準海浪，用船首劈開海浪衝刺穿越」，呼籲民眾立即遠離海邊，別拿命去賭。

中央氣象署發布最新海嘯警訊，經初步研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範。其中東南沿海和西南沿海的海嘯預估將達0.3至1公尺。氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

<海嘯預估資訊>
北部沿海地區 07/30 13:41 小於0.3公尺
東北沿海地區 07/30 13:24 小於0.3公尺
東部沿海地區 07/30 13:18 小於0.3公尺
東南沿海地區 07/30 13:19 0.3至1公尺
西南沿海地區 07/30 13:31 0.3至1公尺
海峽沿海地區 07/30 13:45 小於0.3公尺

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