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桃宜創生旗艦展　推動地方青年跨域創生合作

▲桃宜創生旗艦展

▲桃園青年團隊走訪宜蘭百年磨刀技藝。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局4日率在地青年地方創生團隊，與曾榮獲2024年「世界農業旅遊大獎」的宜蘭「Grandpapa 少年阿公」團隊進行跨縣市資源共享交流，交流主題涵蓋兩地創生品牌互展與永續人文綠色旅遊參訪兩大主軸，形塑青年團隊跨域交流合作的地方模式。

青年局表示，交流活動有10組來自桃園的地方文化、農業及客家青年地方創生團隊參與。活動首站，由桃園創生基地策畫114年度青年投入永續發展行動計畫中共13組青年團隊前往「宜蘭人故事館」辦理聯合展覽，透過團隊簡介、產品展示，拓展桃園地方品牌對外曝光機會，亦為青年行動力搭建展示平台。

▲桃宜創生旗艦展

▲桃園地方創生基地展出宜蘭地創商品。（圖／青年局提供）

同時，宜蘭在地展覽品牌「串視界、市場學校 Morning Market」同步移展至桃園創生基地，由少年阿公團隊所輔導轉型之多組品牌，包括一米特米食點心觀光工廠、艸祭製麵等，共同於桃園「一號空間地方創生基地」展出，完整呈現宜蘭地方產業如何透過創新、再造與世代接力，重構其當代表述與市場價值。

▲桃宜創生旗艦展

▲桃宜青年地方團隊交流。（圖／青年局提供）

活動中結合「永續人文綠色旅遊」參訪行程，桃園團隊實地走訪宜蘭多處創生場域與農業旅遊據點，並與在地團隊進行深入交流，了解其在市場經營、社區參與與產業再造上的實踐經驗，藉此深化雙方對地方創生策略的理解，從成功經驗學習如何結合地方街區、傳統文化及農遊進行整合行銷，汲取經驗作為桃園推動地方創生的新能量。

青年局局長侯佳齡表示：地方創生需要的是長期的連結與實際的行動。這次桃宜雙向展出與參訪交流，不只是讓青年團隊跨出場域，更是把地方好的內容帶到更多人面前。

桃宜創生旗艦展，即日起至6月底，展出地點如下，歡迎民眾前往參觀：
ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地(地址：桃園市中壢區中山東路四段28號2 樓。
宜蘭人故事館(地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號)。

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