蘆洲婦走斑馬線遭撞倒地影片曝！駕駛下車查看　下秒趁亂跑了

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區昨天（28日）晚間9時許發生車禍，一名婦人從九芎街口斑馬線穿越馬路時，遭一輛廂型車直接撞上，婦人當場倒地，手上的雨傘覆蓋在身上，駕駛下車查看後，竟未留在現場協助處理，反而棄車逃跑，警方目前已鎖定開車肇事男子身分，將通知查緝到案說明，以釐清肇事逃逸原因。

▲閻女過馬路遭廂型車撞倒，雨傘覆蓋在身上。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天晚間65歲閻姓女子，在蘆洲九芎、長安街口過馬路時，一輛廂型車從長安街左轉進入九芎街，直接撞上撐傘走斑馬線的閻女，閻女當場倒地不起，肇事駕駛雖然下車查看，卻趁民眾圍觀時，趁隙徒步往一旁騎樓逃跑，將車丟在原處，隨後就消失在現場。

▲廂型車左轉時，直接撞上過馬路的閻女。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，先通知救護車將閻女送醫，救護人員抵達，發現閻女全身多處擦、挫傷，但意識清楚並無生命危險，送往醫院治療後已無大礙；警方調查，發現肇事的廂型車為租賃車，經聯絡車行已鎖定租車的男子，並依刑法肇事逃逸罪偵辦，另外警方針對肇事駕駛，發生事故未將車移置、逃逸，以及未禮讓行人肇事使人受傷，將處以18000元罰鍰，並吊銷駕照。

▲肇事司機竟未留下，反趁人群圍觀時往騎樓逃跑。（圖／記者陸運陞翻攝）