惡劣畫面曝！國1鬼切釀追撞…肇事駕駛卻溜了　親友急PO文尋人

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

國道1號北向206.2公里處彰化路段24日發生一起車禍，黑色自小客突然鬼切碰撞內線車輛，造成車身失控往外偏移，撞上護欄，挨撞駕駛陳姓男子(66歲)至今人仍在加護病房治療中，黑車駕駛卻當場逃逸消失，親友只得將畫面PO上網請求網友協尋。警方表示，後續將通知肇事駕駛到案，詳細肇事原因釐清中。

▲國1彰化段黑車鬼切釀禍，駕駛事後卻逃逸。（圖／翻攝自Threads@lin.xuan_1328）



畫面中可以看見，內線白色自小客正常行駛時，右側後方一輛黑車出現，莫名往內鬼切，造成白車挨撞後車身失控，當場往外側護欄衝撞，第三輛行駛在外線的轎車也因反應不及，攔腰撞上白車，渠料黑車駕駛下車查看後， 卻默默走回車上，駛離現場。

親友因此在Threads貼出事發經過，提到白車駕駛受傷，目前人仍在加護病房，雖然有拍下事發經過，但肇事車的車牌模糊，若有事故當下的目擊者，或是有同時段經過的行車紀錄器，希望能夠私訊他們。

▲挨撞的白車駕駛目前人在加護病房治療中。（圖／警方提供，下同）

警方說明，本案發生在24日下午3時08分，肇事黑車不明原因碰撞內線陳男的車輛，造成陳男向右偏移，再被行駛在輔助車道的林姓男子(60歲)駕駛之租賃小客車撞擊，肇事者卻當場逃逸。

初步調查，無辜的陳男、林男酒測值皆為0，目前已申請調閱監視器影像釐清肇事者身分，後續將通知到案說明，詳細肇事經過及肇因持續調查釐清中。另依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。本大隊呼籲用路人，發生事故請依規定報案，並依據警方指引處置，若發生事故導致有人傷亡，除交通違規外，並可能觸犯刑法第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。