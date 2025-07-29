花蓮3年輕人豪雨天苦中作樂！大學長神助攻「濺大片水花」嗨翻

▲花蓮一間車行年輕人因為豪大雨在路邊玩起雨水。（圖／翻攝自Threads@alan_8190）

圖文／CTWANT

近日受西南氣流影響，全台降下豪大雨，也造成許多地區大淹水。而花蓮縣就有某間車行的年輕人苦中作樂，直接坐在路邊泡腳，並揮手示意一輛大貨車司機，該司機也配合開過路邊積水處濺起巨大水花，讓3位年輕人當場笑翻，也讓網友紛紛笑喊「司機很給力」。

網路上曾盛傳國外一段影片，一名爸爸帶著穿著雨衣的小女孩，在積水的路邊玩水，爸爸接著熱情地與路過的車輛打招呼示意，希望車子可以激起大片水花，父女兩人也因為被噴濕玩得不亦樂乎。

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而花蓮吉安鄉某間車行的3名年輕人，因為近日豪大雨影響，車行前的道路嚴重積水，因此沒客人上門。從他們提供的監視器畫面中可以看到，3人穿著清涼地撐著傘，並拿3張椅子直接坐在車行前，把腳泡在水中，時不時還踏水玩樂。

坐在路邊玩雨水的過程中，一名穿著黑色上衣的男子突然起身將手指向積水處，示意即將開過來的大貨車，而大貨車司機也收到訊息，直接將車開過積水處，濺起超大片水花。

3人全身被噴濕後，興奮地跳起來大笑，事後將側錄畫面PO上社群平台Threads，直喊「網路上的影片也被我體驗到了，行車平安！」引發網友熱議。

▲3位年輕人當場濕個透心涼，一掃下大雨沒客人的鬱悶心情。（圖／翻攝自Threads@alan_8190）

網友紛紛在PO文底下留言表示，「這間車行水很深喔」、「新竹貨運大哥好給力」、「你們真的好歡樂」、「大車司機很懂」、「司機打雙黃燈的那一刻真的是很激動」、「國外很常有這類影片，台灣終於也有了」、「為什麼你的花蓮比較好玩」、「大學長神助攻」、「笑翻，謝謝你們帶來的歡樂」、「男人的快樂就是那麼簡單」、「可惡，想玩」、「司機很屌欸，很配合過去製造水花，不過安全為上」、「男生短命的原因」。

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