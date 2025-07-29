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美國造水上戰艦緩慢？　30年產59艘攻擊核潛艇才是放大絕

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

軍武中心／綜合報導

中國水面艦艇近年不斷「下水餃」以閃電之姿累積海上實力之際，美國近日卻宣布包含福特級航母等下一代主力艦項目延期交付，讓外界紛紛出現美國造艦工業出現危機的質疑聲浪。但實際上，美國早已把主力放在打造可觀的水下勢力，按最新計畫未來30年將建造59艘新型攻擊核潛艇，建構全球無人能及的水下實力。

根據美國海軍最新發布2025年版未來30年造艦計劃，未來建造的59艘新型攻擊核潛艇，包含9艘攜帶VPM巡航導彈艙段的維吉尼亞級（Virginia-class）BLOCK 5型攻擊核潛艇、36艘維吉尼亞級BLOCK 4型攻擊核潛艇、14艘下一代SSNX攻擊核潛艇。這一計劃未來落實後，拋去已退役的24艘洛杉磯級攻擊核潛艇，美國海軍在2055年將擁有69艘維吉尼亞級攻擊核潛艇（現役24艘、新建45艘）、14艘下一代SSNX攻擊核潛艇，共計配備83艘攻擊核潛艇，規模相當驚人。

再看看近年美國潛艦的交付情況，2024年9月17日維吉尼亞級攻擊核潛艇23號艇紐澤西號（SSN-796）交付美國海軍；2025年4月5日同型24號艇愛荷華號（SSN-797）服役，接著2025年7月第27艘維吉尼亞級核潛艇阿肯色號（SSN-800）下水，預計2027年入列美國海軍。目前為止，維吉尼亞級核潛艇還有4艘處於建造狀態、9艘已經下達訂單。

資料顯示，美國海軍的第一艘維吉尼亞級核潛艇維吉尼亞號是在2004年服役，到今天已完成有24艘同型核潛艇入列，而到2030年代中期，這一數字將達到40多艘。縱觀全球，只有美國能以如此高速度建造先進攻擊核潛艇。

▼維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦紐澤西號（SSN-796）。（圖／翻攝HII粉絲專頁）

▲▼維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦紐澤西號（SSN-796）。（圖／翻攝HII粉絲專頁）

大陸知名軍事評論「海事先鋒」也特別指出，核潛艇事實上是比驅逐艦更高一級的軍艦，和航母、巡洋艦平級的一等艦，甚至在蘇聯時期，核潛艇還被稱為「水下巡洋艦」。而美國僅用20年時間服役24艘一等艦，並計劃再用10年服役另外20艘，這種速度、規模、質量都已經比中國海軍大建32艘052D型驅逐艦還要更難得。

該評論強調，美國核潛艇的打造項目實際上都未出現延遲狀況，顯示該國海軍已正在轉型，近年美國造艦緩慢、主力艦紛紛延期，只是一個表面現象，未來將構建一個活躍於第一、二島鏈之間的多國水下狼群。為應對美軍可怕的水下勢力威脅，中國海軍在未來30年，必須把戰鬥力重點向反潛轉移。

▼解放軍054A型導彈護衛艦第六批次建造，加裝新型100毫米主炮，還能攜帶直-20F反潛直升機上艦。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼054A型導彈護衛艦已進入第六批次的建造，不僅加裝新型100毫米主炮，還能攜帶直-20F反潛直升機上艦。（圖／翻攝自大陸網站）

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