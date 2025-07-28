「胸罩藏2烏龜」闖邁阿密機場安檢　致1死1送動保

▲佛羅里達女子把2隻烏龜藏在胸罩裡，試圖闖關邁阿密機場，結果釀1死1送動保部門處理。（圖／翻攝自臉書@Transportation Security Administration - TSA）

圖文／鏡週刊

拜託旅客別再把寵物藏在身體奇怪的部位，試圖偷偷闖關機場安檢！美國運輸安全管理局發文分享，佛羅里達女子把2隻烏龜藏在胸罩裡，試圖闖關邁阿密機場，結果釀1死1送動保部門處理。

美國運輸安全管理局（TSA）25日於臉書喊話，「各位朋友們拜託了，儘管我們再怎麼強調都不為過，請不要將動物藏在身體奇怪的部位裡，試圖偷偷帶過機場安檢！」並舉例1名佛羅里達州女子在邁阿密國際機場將2隻烏龜藏在胸罩裡試圖闖關，結果1隻烏龜死亡，另1隻則被交給佛州魚類與野生動物保育部處理。

美國運輸安全管理局表示，當局允許乘客與寵物一起旅行，當然烏龜也可以同行，但務必安全地帶著牠們出行。美國運輸安全管理局建議有攜帶寵物需求的旅客，應事先聯繫航空公司確認規定，小型寵物確實可以通過安檢，但需從攜帶容器中取出，由旅客手持通過安檢，「注意的是，我們說的是『攜帶』，而非『藏在衣服下』。」



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