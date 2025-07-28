曹興誠放下823　徐巧芯諷「早說要小心他」：還信開戰他會留台灣？

▲國民黨立委徐巧芯726挺過被罷免。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免「25：0」，府院到民進黨卻沒人表示負責，反共護台聯盟發起人曹興誠昨勸罷團「放下」823第二波罷免，並表示，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，「責任重大，我們承擔不起」。對此，國民黨立委徐巧芯今（28日）表示，這就是對公民團體、民進黨整體的背叛，連自己發起的反共護台聯盟要做大罷免，然726失敗都無法接受，導致823全放推，像這樣對自己堅持沒有價值的人，如果兩岸真的開戰，你們相信他們會留在台灣嗎？「我在這裡打上非常大的問號」。

曹興誠27日在臉書以「給志工們的信」表示，「至於8/23 的罷免，我勸大家放下，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。

對此，徐巧芯28日受訪表示，「先前就講過這個人要小心他」，因為這種事情叫做背叛，不過於公於私，背叛一次就會有第二次、第三次，這是她在政見發表會講的，果不其然，馬上就發生了，這就是對公民團體、民進黨整體的背叛，說好的823，結果726不如預期就跑了。

徐巧芯說，我想問所有國民，像這樣的人，發動罷免行動不如他意，就把後面行動隨之放棄，今天如果兩岸真的開戰，你們覺得像這樣的人會留在台灣嗎？「我們是沒有地方去，跟中華民國共存亡」，但像曹興誠這樣的有錢人，滿口所謂反共護台的人，會留在台灣嗎？連自己發起的反共護台聯盟要做大罷免，然726失敗都無法接受，導致823全放推，像這樣對自己堅持沒有價值的人，如果兩岸真的開戰，你們相信他們會留在台灣嗎？就連黑熊學院要幫忙救災，曹都說憑什麼，連災民心聲都聽不到，請問曹會真正幫中華國民嗎？「我在這裡打上非常大的問號」。

針對民進黨立委沈伯洋表示罷免失敗是他的責任，「我做得不好」，媒體詢問徐巧芯，是否覺得在抗中保台部分，民進黨被寵壞？徐回應，她覺得是同溫層太厚，導致他們726後就感覺心情上不好，但她也希望可以安慰一下青鳥們，因為民主政治就是這樣，「我們也可能被罷免」，不過更多民意認為她們不須被罷免。

徐巧芯說，同溫層過厚，讓民眾看到、接受到的罷免資訊有關仇恨，久而久之，霸凌藍委葉元之、西瓜刀跟著藍委賴士葆等類似舉動慢慢發生，所以她希望726是個結束；罷免是公民權利，但抹紅、抹黑、造謠不是，民進黨若要繼續推罷免，可以好好想想。