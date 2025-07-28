　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

學員累積破5千人！台南世宗學堂再獲韓國肯定　連2年榮獲「優秀功勞獎」

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由崑山科技大學與韓國映像大學合作營運的「台南世宗學堂」捷報頻傳，獲頒2025年度「優秀世宗學堂功勞獎」，並受邀參與7月21日至24日於首爾新羅酒店舉行的「2025世界韓語教育者大會」，由營運長暨語言中心主任高濟庚親赴南韓領獎，為台灣再添國際榮耀。

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

台南世宗學堂自2020年成立，是全台首間由大學營運的世宗學堂，亦為韓國政府唯一認證的韓語教學機構。自創立以來積極推廣韓語與韓國文化，學員從創校初期的73人暴增至2024年的864人，課程數達49門，累計參與人次近5000人，展現強大在地紮根與成長動能。此次與中國青島、吉爾吉斯索古魯克、哥倫比亞波哥大等學堂並列獲獎，堪稱亞洲地區典範。

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

高濟庚表示：「台南世宗學堂去年榮膺全球最優秀學堂，今年再度奪下功勞獎，是對我們教學與營運品質的極高肯定。」本次大會除頒獎外，也進行教學案例競賽與課程研討，高濟庚更受邀擔任國際指導教師，分享台南世宗學堂成功關鍵。韓國文化體育觀光部表示，世宗學堂將繼續作為全球韓語與韓國文化的橋樑，串聯世界各地學習者，擴大韓國文化的國際影響力。

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆
台積電AP7廠「泥水慘淹一片」！　員工捲褲泡水中
不只嘉義！粉專「點名2縣市」有劇烈雨勢：做好準備
大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介預言：1狀況讓他怕了
女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」
王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工廠火警實戰演練！　南消大內分隊進駐窯業廠強化員工應變默契

屏東男加入不明LINE辦貸款險遭詐　東港警即時攔阻

學員累積破5千人！台南世宗學堂再獲韓國肯定　連2年榮獲「優秀功勞獎」

癌男胞弟病逝生活陷困頓　枋寮警民攜手送暖助喪葬費

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

竹市青年事務委員交流茶會　延續青年參與熱情與行動力

台中大甲「大豪雨」淹水警戒！大雷雨一夜十發　居民起床移車

高雄鴨肉店認了！「大肥鼠」踩肉上啃搓腳　衛生局將開罰

持續搜尋戲水失聯溺水學童　風浪大船艇未出海搜尋未獲

罷免失敗「真的關店」了！老闆娘落淚離開花蓮：不用再提醒我走

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

工廠火警實戰演練！　南消大內分隊進駐窯業廠強化員工應變默契

屏東男加入不明LINE辦貸款險遭詐　東港警即時攔阻

學員累積破5千人！台南世宗學堂再獲韓國肯定　連2年榮獲「優秀功勞獎」

癌男胞弟病逝生活陷困頓　枋寮警民攜手送暖助喪葬費

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

竹市青年事務委員交流茶會　延續青年參與熱情與行動力

台中大甲「大豪雨」淹水警戒！大雷雨一夜十發　居民起床移車

高雄鴨肉店認了！「大肥鼠」踩肉上啃搓腳　衛生局將開罰

持續搜尋戲水失聯溺水學童　風浪大船艇未出海搜尋未獲

罷免失敗「真的關店」了！老闆娘落淚離開花蓮：不用再提醒我走

許老三出國放暑假「超齡穿搭」激美！拉下一字領 震撼1.4萬人：女大十八變

李宇柔兒罹罕病「醫生做實驗瞞病情」！苦撐15年驟逝　一發作四肢反折

男在機艙高喊「身上有炸彈」　英勇乘客包圍制伏飛機緊急降落

玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

快訊／北海道規模5.3地震！最大震度4　未發海嘯警報

暖心畫面曝！苗栗台6線土石崩落 騎士互抬機車踩爛泥趕上班

高捷會高捷！悍將「野球搜查線」　黑幫教父降臨開球

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

雨用倒的！雲林水林鄉「6小時雨量300毫米」　沿海區住家淹水無奈

知名伴手禮出包！「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

【臭爆了！】工作室惡臭好幾天????竟是這東西沒清QQ

地方熱門新聞

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

高雄鴨肉店肥鼠啃肉　衛生局將開罰

大甲大豪雨淹水警戒　居民半夜起床移車

宜蘭頭城大淹水！北宜公路一夜2起落石坍方

持續搜尋戲水失聯溺水學童風浪大船艇未出海搜尋未獲

國1新營段小客車突起火駕駛驚險逃生未傷亡

清境農場父親節推高山電影院2場各限量免費400席

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵：已恢復

桃園寵物嘉年華　蘇俊賓：推動寵物友善城市

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視業者說明復原進度補償措施

更多熱門

相關新聞

10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆

10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆

受到低壓帶、西南風影響，今(28日)中南部易出現短延時強降雨，氣象署也針對嘉義、台南部分地區發布大雷雨警報，由於雨勢相當猛烈，雲林、嘉義、台南多處地區紛紛傳出災情，嘉義縣一早就宣布停班停課，但台南市直到上午10時9分才宣布「後壁區停止上班、上課」，導致市長黃偉哲臉書遭憤怒市民灌爆，質問「市長反應會不會太慢？」

快訊／豪大雨狂炸！台南後壁區今停班停課

快訊／豪大雨狂炸！台南後壁區今停班停課

台南也淹了！積水灌進民宅...馬路變小河

台南也淹了！積水灌進民宅...馬路變小河

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

韓國3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

韓國3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

關鍵字：

台南世宗學堂韓國功勞獎

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

具俊曄烈陽下守候大S

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面