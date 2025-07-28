學員累積破5千人！台南世宗學堂再獲韓國肯定　連2年榮獲「優秀功勞獎」

▲台南世宗學堂營運長高濟庚，於韓國新羅酒店出席2025世界韓語教育者大會並獲頒「功勞獎」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由崑山科技大學與韓國映像大學合作營運的「台南世宗學堂」捷報頻傳，獲頒2025年度「優秀世宗學堂功勞獎」，並受邀參與7月21日至24日於首爾新羅酒店舉行的「2025世界韓語教育者大會」，由營運長暨語言中心主任高濟庚親赴南韓領獎，為台灣再添國際榮耀。

台南世宗學堂自2020年成立，是全台首間由大學營運的世宗學堂，亦為韓國政府唯一認證的韓語教學機構。自創立以來積極推廣韓語與韓國文化，學員從創校初期的73人暴增至2024年的864人，課程數達49門，累計參與人次近5000人，展現強大在地紮根與成長動能。此次與中國青島、吉爾吉斯索古魯克、哥倫比亞波哥大等學堂並列獲獎，堪稱亞洲地區典範。

高濟庚表示：「台南世宗學堂去年榮膺全球最優秀學堂，今年再度奪下功勞獎，是對我們教學與營運品質的極高肯定。」本次大會除頒獎外，也進行教學案例競賽與課程研討，高濟庚更受邀擔任國際指導教師，分享台南世宗學堂成功關鍵。韓國文化體育觀光部表示，世宗學堂將繼續作為全球韓語與韓國文化的橋樑，串聯世界各地學習者，擴大韓國文化的國際影響力。