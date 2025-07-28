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好多人屋頂都還沒蓋上！嘉義一早又淹成河　居民嘆：屋漏偏逢連夜雨

嘉義縣市多處地區傳出淹水災情。（圖／翻攝自臉書「朴子民意觀察站」）

▲嘉義縣市多處地區傳出淹水災情。（圖／翻攝自臉書「朴子民意觀察站」）

圖文／CTWANT

今（28）日受低壓帶與西南風雙重影響，中南部地區普遍出現短延時強降雨，嘉義縣市災情特別嚴重，清晨即發布大豪雨及大雷雨警訊。多處地區傳出淹水災情，街道宛如河流，這也讓居民無奈直呼：「上回颱風吹掀的屋頂還沒修好，現在又天天下雨，真是屋漏偏逢連夜雨！」

中央氣象署發布豪雨特報，預警雲林、嘉義縣市及台南地區可能出現局部豪雨甚至大豪雨，苗栗、台中、彰化、高雄、屏東山區亦可能有局部大雨。氣象署提醒民眾，應慎防雷擊、強陣風、坍方、落石與山洪暴發，並特別注意低窪地區的淹水風險。

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有嘉義民眾表示，朴子地區龍溝水位暴滿，稻田與道路全面積水，水深甚至高過半個車輪，有清晨出門的民眾也回報，公園二街水位持續上升，提醒用路人行經住宅區時務必放慢車速，以免激起水花造成住戶二度災害；有六腳鄉居民也指出，灣內地區通往菜市場的道路及娘媽堂一帶亦傳淹水，介壽橋下已無法通行，還有民眾感嘆，「有好多人屋頂都還沒蓋上、又天天給你下這種雨！真是應了什麽叫屋漏偏逢連夜雨！」

▲▼ 。（圖／）

▲嘉義民雄牛斗山淹出「漂漂河」。（圖／翻攝《民雄大小事》臉書）

民雄鄉也有居民上傳照片，形容家門外彷彿變成「牛斗山漂漂河」；也有民眾表示，「長庚附近淹水了，出門時部分社區車子正在逃命式開離車庫！部分路段車子被迫逆向才能涉水行駛，大家注意安全放慢速度，水噴太高會濺濕旁邊的用路人，將心比心請放慢速度。」

此外，許多當地民眾也在社群平台「嘉義綠豆大小事」分享實況災情，指出長庚醫院至嘉義市區沿途淹水嚴重，車輛幾乎寸步難行，中義路台82下方更是完全積水，提醒大家非必要勿外出，並密切關注天氣與官方公告。

嘉義縣政府則於清晨緊急公告多處道路封閉，包含台82線中和交流道東西向路段及嘉175線南北向道路均因積水已預警性封閉，呼籲用路人避免前往、留意最新交通資訊。

針對此次豪雨，經濟部水利署今早8時40分針對嘉義、台南、雲林等3縣市共23處發布淹水警戒。其中20處已列為一級淹水警戒區，包括嘉義市東區、西區，嘉義縣六腳鄉、太保市、布袋鎮、新港鄉、朴子市、東石鄉、民雄鄉、水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉，以及台南市後壁區、東山區、白河區、鹽水區，雲林縣元長鄉、北港鎮、口湖鄉、水林鄉等。二級警戒區則涵蓋嘉義縣中埔鄉、溪口鄉，以及台南市柳營區。

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