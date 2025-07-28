彰化降豪雨！男獨自外出失聯　海巡河堤旁尋獲單車「人卻消失」

▲彰化一名74歲汪姓男子騎腳踏車外出失聯。（圖／議員賴清美提供，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

低壓帶加西南風夾擊，中南部地區自昨(27日)晚間起豪雨狂炸，彰化線西鄉一名汪姓男子(74歲)在昨天下午2點左右，騎單車外出，卻遲遲未返家，而海巡人員獲報後已在河堤旁找到停放的腳踏車，但人卻不見蹤影。

監視器畫面捕捉到汪男最後身影，他頭戴紅色帽子、暗紅色上衣與深色長褲，但海巡循線搜索，只在一處河堤旁找到停放的腳踏車，未見人影。目前海巡仍持續在周遭地區尋找汪男中。