詐團喊「穩賺不賠」：專人協助！假投資狂騙210萬　警尿尿抓到人了

▲彰化破獲2詐騙案。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林分局萬年派出所25日接獲詐欺車手情資，分別在彰化縣埔心鄉及花壇鄉成功破獲兩起詐欺案件，逮捕三名涉案嫌疑人，並攔阻高達210萬元的詐款。

第一起案件發生於25日中午12時許，警方在埔心鄉武聖路埋伏查緝，逮捕47歲張姓男子及25歲顏姓男子。張男為詐騙集團車手，與陳姓被害人面交購買虛擬貨幣的款項，隨後將新臺幣110萬元交付給顏男。案件查處過程中，員警因尿急進入廁所，意外發現車手行蹤，迅速採取行動，成功查扣該筆款項及手機等相關證物。

第二起案件於25日下午5時許在花壇鄉彰員路發生，警方埋伏多時，逮捕一名孫姓女子（66年次），該女子以假投資名義向邱姓被害人收取100萬元。警方當場查扣款項，並阻止詐騙集團得逞。

根據警方調查，兩起案件均涉及假投資及假幣商詐騙，詐騙集團以「穩賺不賠」及「專人協助」等話術吸引受害者信任，誘導其交付大額金錢。所幸員林警方迅速行動，成功攔阻民眾血汗錢遭騙。

員林分局長吳詠傑表示，此次成功破案歸功於員警的積極努力，展現警方打擊詐騙犯罪的決心。他呼籲民眾在投資理財或購買虛擬貨幣時，務必選擇合法平台或金管會證券局公告的合法業者，不輕信來路不明的投資管道及網路訊息，更勿輕易與陌生人面交金錢。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向當地警察機關查證，共同守護自身財產安全。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，民眾應提高警覺，避免成為下一個受害者。此次案件的成功偵破，不僅阻止了詐款流入犯罪集團，更彰顯了警方在打擊詐騙犯罪上的專業與效率。