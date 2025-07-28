雲雨圖「中南部一大片紫色」　鄭明典：一定會有人需要幫忙

▲今上午9時許雷達回波。（圖／氣象署）



生活中心／台北報導

氣象署說，今天受低壓帶以及西南風影響，整體雨勢再增加，中南部陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，並留意可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。紅外線雲圖顯示，中南部上空有一大片紫色， 前氣象局局長鄭明典示警：「一定會有人需要幫忙的」。

前中央氣象局局長鄭明典上午在臉書上傳紅外線雲圖，台灣中南部上空出現一大片紫色。他提醒：「一定會有人需要幫忙的」。

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今天清晨嘉義地區大雷雨狂炸，嘉義縣政府公告，受低壓豪大雨影響，嘉義縣政府今日停止上班、停止上課。

氣象署8時47分針對嘉義縣與台南市發布大雷雨即時訊息，持續至9時45分；期間請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署提醒路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義縣 太保市、朴子市、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、大埔鄉

臺南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區、官田區、大內區、玉井區、楠西區