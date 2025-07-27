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快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

（圖／氣象署）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今晚雨更大！中央氣象署表示，今天晚間起整體雨勢再增加，中南部降雨更持續、範圍更廣，中南部、北部山區有大雨或局部短延時豪雨發生的機率。

豪雨特報：屏東縣

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大雨特報：嘉義縣、台南市、高雄市

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「豪大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今屏東縣有局部大雨或豪雨，台南、高雄、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象署也發布「陸上強風特報」，低壓帶影響，今晨至周一晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天低壓帶影響，水氣增加，西半部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；留意晚起整體雨勢再增加，中南部降雨更持續、範圍更廣，中南部、北部山區有大雨或局部短延時豪雨發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，周一低壓帶影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，北部亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部、北部山區並有大雨或局部短延時豪雨機率。

氣象署預報，周二至周五受到低壓帶影響，加上西南風影響帶來較多水氣，迎風面南部有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，南部、中部山區有大雨或局部豪雨機率，中部亦有局部大雨機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；其中周二午後大台北、北部山區亦有局部大雨機率。

氣象署說，周六仍受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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