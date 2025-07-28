稱謂大亂！媳婦「撮合親媽嫁給公公」　網炸鍋：怎麼稱呼

▲一名人妻撮合自己親媽跟公公結婚，引發網友熱議。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

聞所未聞！大陸河南一名人妻最近在網上揭露成功撮合母親與公公結婚的經歷，這樁親上加親的關係顛覆傳統，引發社群兩派意見激辯。

綜合陸媒報導，這位媳婦表示，她的丈夫出生不久後，母親就過世，公公數十年都未再娶，一個人默默地將孩子拉拔成人，是公認「老實本分」的好人；巧的是，她的母親在十多年前與父親離婚後，也是孤身一人，為了讓他們晚年有個伴，她才萌生當紅娘的念頭，決定牽線撮合兩位長輩。

▲人妻公公跟母親各自單身多年，經子女牽線最後再婚，全家親上加親。（翻攝微博）

從網傳影片可見，人妻公公看起來身體健壯，而她的母親看起來端莊，人妻認為兩位長輩能夠在晚年互相作伴是最實際的保障，與其亂找不熟悉的外人，「親家人在一起會讓人更放心」。

這樁親媽嫁公公的經歷在網上曝光後，立刻衝上熱搜，不少網友好奇稱謂要如何稱呼：「孩子要叫奶奶還是姥姥？叫爺爺還是姥爺？」也有部分網友持正面看法，「既是婆婆又是媽媽，這家一定和和美美！」「親上加親更親近」、「只要雙方都願意，我覺得還挺好的」、「這樣也挺好的，沒有婆媳矛盾！」「2老都有伴相互照應」「省的女兒來回跑」。



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