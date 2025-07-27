　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲新北泰山中山段青年社會住宅大合影。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市侯友宜市長於今(27)日至泰山中山段青年社會住宅新建統包工程視察。侯市長表示，該社宅鄰近捷運丹鳳站與機場捷運泰山貴和站，步行僅需約7分鐘，鄰近輔大生活圈，未來將提供210戶住宅單元，並設置非營利幼兒園、公共托育與托老中心，打造交通便捷、生活機能完善的全齡友善社區。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲新北市長侯友宜致詞。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲侯友宜市長視察新北泰山中山段青年社會住宅。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲侯友宜市長視察社宅非營利幼兒園。

本案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3,468平方公尺，由新北市府藉工業區變更回饋取得土地後自主興建，規劃為地上15層、地下3層的1幢2棟設計，並導入綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章與通用設計標章，與鄰近貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲侯友宜市長視察社宅內部空間。

新北市府城鄉局長黃國峰指出，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中泰山區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加1,609戶。未來包含五股、泰山、林口總共將再增加2,925戶社宅，五股、泰山、林口社宅數量總共會達到6,182戶，穩步落實居住正義。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲三房型實品屋客廳空間示意圖。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲一房型實品屋示意圖。

泰山青社宅預計於114年下半年完工，年底辦理招租，並採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。市府團隊偕同統包商偉邦營造、傑和機電與向度聯合建築師事務所，在疫情及物料人力短缺下齊心克服困難，共同推動高品質社宅建設，展現公私協力的施政成果。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲泰山中山段社會住宅即將完工。

▲▼ 新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲泰山中山段社會住宅生活機能優異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天
公車停路中　司機在座位上死亡！
帶統一獅17連勝　前日籍教頭過世
日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展
日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅
罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

【罷免失敗】王鴻薇哭了：會加倍努力回應大家

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

風災後他們用雙手撐起希望台南做工行善團志工佳里、官田救災

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

藍色公路啟航　642旅客遊花蓮體驗類郵輪式旅遊

老婦找不到回家路　熱心警送返家

更多熱門

相關新聞

罷免戰突圍！葉元之保住立委席次　侯友宜助攻+2關鍵逆轉戰局

罷免戰突圍！葉元之保住立委席次　侯友宜助攻+2關鍵逆轉戰局

「大罷免」首波落幕，備受關注的新北市立委葉元之最終未遭罷免，成為此次政治戰役中的一大意外。原先無論藍綠陣營、外界輿論，甚至部分基層組織，都預判葉元之極可能落馬，結果卻出人意表。藍營人士認為，最主要的轉折點，在於綠營支持者於後期罷免行動趨激進，甚至出現數起街頭衝突事件，不僅引發藍營反彈，也讓部分中間選民感到反感；此外，葉也在最後階段不斷與選民接觸，甚至最後幾天新北市長侯友宜與戰鬥藍領袖趙少康接連出馬，將選戰焦點重新拉回政黨表現與政績檢驗，成功淡化個人爭議。

虎豹潭6人溺斃案新北市府推「非權責機關」拒國賠　遭判賠617萬

虎豹潭6人溺斃案新北市府推「非權責機關」拒國賠　遭判賠617萬

為反罷拚了！　侯友宜、趙少康冒雨陪葉元之站路口「催出不同意票｣

為反罷拚了！　侯友宜、趙少康冒雨陪葉元之站路口「催出不同意票｣

新北推智慧社宅展　聚焦淨零碳排建築永續願景

新北推智慧社宅展　聚焦淨零碳排建築永續願景

雙北桃高4社宅招租　最快12月入住

雙北桃高4社宅招租　最快12月入住

關鍵字：

社會住宅新北市府泰山青社宅社會政策侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面