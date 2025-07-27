新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

▲新北泰山中山段青年社會住宅大合影。



圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市侯友宜市長於今(27)日至泰山中山段青年社會住宅新建統包工程視察。侯市長表示，該社宅鄰近捷運丹鳳站與機場捷運泰山貴和站，步行僅需約7分鐘，鄰近輔大生活圈，未來將提供210戶住宅單元，並設置非營利幼兒園、公共托育與托老中心，打造交通便捷、生活機能完善的全齡友善社區。

▲新北市長侯友宜致詞。



▲侯友宜市長視察新北泰山中山段青年社會住宅。



▲侯友宜市長視察社宅非營利幼兒園。



本案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3,468平方公尺，由新北市府藉工業區變更回饋取得土地後自主興建，規劃為地上15層、地下3層的1幢2棟設計，並導入綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章與通用設計標章，與鄰近貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。

▲侯友宜市長視察社宅內部空間。



新北市府城鄉局長黃國峰指出，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中泰山區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加1,609戶。未來包含五股、泰山、林口總共將再增加2,925戶社宅，五股、泰山、林口社宅數量總共會達到6,182戶，穩步落實居住正義。

▲三房型實品屋客廳空間示意圖。



▲一房型實品屋示意圖。



泰山青社宅預計於114年下半年完工，年底辦理招租，並採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。市府團隊偕同統包商偉邦營造、傑和機電與向度聯合建築師事務所，在疫情及物料人力短缺下齊心克服困難，共同推動高品質社宅建設，展現公私協力的施政成果。

▲泰山中山段社會住宅即將完工。



▲泰山中山段社會住宅生活機能優異。