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公民權還有創制和複決　鄭運鵬：罷團才是掌握民主武器人民最大黨

▲▼民進黨立委候選人鄭運鵬定裝照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲前民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免全軍覆沒，前民進黨立委鄭運鵬今（27日）表示，支持罷免的朋友低落了一夜，對失去罷免這個武器會感到憂慮。但台灣的民主機制只有這樣嗎？公民權可透過投票實踐，對人只有選舉和罷免，但對法案還有創制和複決。對比抄名單被大量收押的政黨，罷團才是掌握民主武器的人民最大黨。雖然昨天一時挫敗只能轉型影武者，但影武者才是會讓敵人永遠擔心的角色。

鄭運鵬今早在臉書發文表示，支持罷免的朋友低落了一夜，比較悲觀一點的會認為之後藍白在立法院會變本加厲為所欲為，對於失去罷免這個武器會感到憂慮。但台灣的民主機制只有這樣嗎？

鄭運鵬指出，簡單來說，民主就是公民權可以透過投票來實踐（當然不止於此），對人的投票只有選舉和罷免，但是對法案的投票，還有創制和複決。創制和複決對國家大政的影響，其實比罷免更直接，沒有對人的信任與否，而且二年才能投票一次，也就沒有罷免會改變政黨板塊疑慮。

鄭運鵬說，惡質的法案可以拒絕，被立法院多數阻止的必要法案可以創制，關鍵就在於公民的意志。兩個階段的連署成案當然勞累，這次公民團體已經練就連署一身好功夫，也得到支持者高度的信任。

鄭運鵬認為，對比抄名單被大量收押的政黨，罷團才是掌握民主武器的人民最大黨。雖然昨天一時挫敗只能轉型影武者，但影武者才是會讓敵人永遠擔心的角色。

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