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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄉民：2人1文化催出50％反罷免票　跟青鳥狂洗「普發1萬」無關

▲▼柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導　

726大罷免結果出爐、最後以25:0慘敗收場，引發青鳥群體的強烈失落。有人認為「普發1萬元」是國民黨的關鍵手段，不過PTT鄉民對此不以為然，覺得這種說法太過牽強，甚至「點名2人1文化」催出了50％的不同意票。

▲▼批踢踢鄉民發文點名大罷免失敗，2人1文化催生出了50％的不同意票。（圖／翻攝批踢踢）

▲批踢踢鄉民發文點名大罷免失敗，2人1文化催生出了50％的不同意票。（圖／翻攝批踢踢）

一名鄉民在「批踢踢政黑版」上發文，認為罷免失利不應歸咎於1萬元政策。他說這個議題早就被民進黨的卓榮泰和吳思瑤避而不談，模糊處理。實際上，投反對票的人，根本不把這件事放在心上，1萬元的影響力微乎其微，連1%都不到。鄉民直言，問題更可能出在民進黨的核心操作上，才讓罷免案全面翻車。

▲▼大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲柯建銘。（圖／攝影中心攝）

這篇文章點名柯建銘與卓榮泰的表現是導致這次慘敗的主因。柯建銘在立法院行事荒腔走板，拒絕溝通協商，拖延議事，讓反感的情緒蔓延至民間。此外，他還被批評目中無人，憑個人喜好否決大法官任命，完全背離民主精神，直接影響到罷免案的支持度。卓榮泰則被指控學習蘇貞昌的對嗆風格，政務官也跟著展現反質詢態度，讓原本期待謙卑執政的民眾心生厭惡。

▲▼2025立委罷免投票日，行政院長卓榮泰投票。（圖／記者姜國輝攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者姜國輝攝）

另外，鄉民也提到青鳥群體的司法清算與肉搜文化，也是這次失敗的主因之一，從四叉貓開始流行的網路監督行為，演變成分化批鬥自己人，完全偏離「抗中保台」的初衷。

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