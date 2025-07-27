「台北隊長」成功救援5藍委　蔣萬安晉升藍營戰神

▲台北市五名立委全都保住，台北市長蔣萬安「台北隊長」名聲更加響亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長蔣萬安在面對民進黨罷免藍委的行動中展現卓越領導力，以「台北隊長」之姿帶領藍軍迎戰、穩定藍營聲勢，最後成功守住北市5席國民黨立委。蔣萬安這次不僅提昇自己在黨內地位，也從台北隊長晉升為「藍營戰神」。

此次罷免案，台北市的徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆及李彥秀成為民進黨的重點攻擊目標。蔣萬安在罷免案進入第二階段連署後，馬上投入輔選工作，喊出「保5」口號，展現全力支持的態度。不僅北市各區造勢活動頻繁，他更跨足台中、新北等地，打響反罷免行動的全國戰線，成為藍營的核心領袖，凝聚黨內士氣。

▲台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

其中，王鴻薇所在的第三選區形勢最為緊繃。此區因政治傾向分裂成為罷免方與反罷免方的主要戰場。蔣萬安幾乎每日陪同王鴻薇跑行程，並強調「守住王鴻薇就是守住北市」，展現高度重視。他的全力投入不僅穩住了王鴻薇的選情，也讓藍營支持者對其期待值大幅提升，顯現其政治明星光環。

罷免案結果揭曉當晚，蔣萬安率領5位藍委現身北市黨部向支持者致謝，強調民主的價值在於聆聽人民聲音。地方人士認為，此役全面守住席次為蔣萬安連任市長增添信心，同時對國民黨未來選舉佈局具有指標意義。蔣萬安的領導能力與多面形象，無疑成為藍營在困境中逆風翻轉的關鍵力量。