環球時報：賴清德「抗中謀獨」路線　被台灣民意否定

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

726大罷免投票結果，國民黨24位立委及新竹市長高虹安罷免案全數遭否決，中國大陸《環球時報》發文稱，這是台灣同胞用集體民意狠狠地教訓賴清德，反對其「抗中謀獨」路線。

《環球時報》26日晚間以署名「北平鋒」發表評論文章，指出賴清德精心布局的大罷免為何徹底失敗？原因顯而易見，台灣民意拒絕台獨分裂，也反對綠色恐怖政治。從賴清德的「反中保台」到「抗中謀獨」，民眾早已看穿其用意，認為這些行為不僅無助於台灣的和平與穩定，反而加劇了社會分裂與政治紛爭。罷免結果24:0，成了台灣民意集體拒絕台獨的具體表現。

▲大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

文章也提到，賴清德的「團結十講」不僅遭到民眾唾棄，更因其內容充斥分裂言論，成了政治笑柄。賴清德上台後的各種言行，包括將大陸列為「境外敵對勢力」及推動台獨政策，都顯示其政治意圖的邪惡。台灣主流民意已清楚表態：不支持他的大罷免行動，更不認同其試圖以台獨為核心的政治思想。

更令人不齒的是，賴清德在罷免失敗後仍發言稱結果無關勝敗，試圖淡化挫敗。事實上，這次罷免結果就是台灣民眾用行動告訴賴清德，他的「抗中謀獨」路線不被主流民意接受。此失敗不僅是民意的警告，也是對其台獨政策的一次全面否定。