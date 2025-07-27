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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德態度搖擺「罷免失敗」即切割　漠視人民不信任

▲成都世運會8月7日登場，中華奧會主席林鴻道、總統賴清德。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會8月7日登場，中華奧會主席林鴻道、總統賴清德。（圖／中華奧會提供）

記者葉國吏／綜合報導　

726大罷免失敗，民進黨的模糊角色定位引發外界熱議。身兼總統與黨主席的賴清德態度搖擺，時而積極、時而退縮，不僅導致罷免失敗，還沒人願為這場挫折負責，選民更用選票表達不信任。

從公民團體發起連署那一刻起，民進黨的介入方式便成為焦點。賴清德是否該全力投入罷免行動，也引爆討論。雖然黨內曾暗示罷免第二階段後會正式啟動攻勢，但事實上，民進黨的態度始終曖昧，既不完全支持罷團，也未完全抽離，讓整個行動的方向和策略充滿矛盾。

▲國民黨主席朱立倫率領執政縣市首長與立委一起以手勢比出「不同意罷免」。（圖／記者徐文彬攝）

即便民進黨後來定調自己是罷團最大側翼，實際執行卻顯得消極。不管是組織串聯還是文宣推動，黨中央的動員力都相當有限。黨秘書長林右昌甚至因表現不力，遭罷團精神領袖曹興誠怒斥。即使林右昌親自南下花蓮，試圖以罷免傅崐萁鼓舞士氣，罷團仍分散各地，各自為政，中央的協調角色幾乎形同虛設。

更讓人錯愕的是，當罷免結果不如預期時，民進黨竟選擇切割責任，強調罷免全由公民團體發起，總統府與黨中央均未承擔任何政治後果。賴清德賭上整個民進黨的政治資源，卻以失敗告終。這場風波不僅讓民進黨的執政困局更加艱難，也成為賴清德政治威信的重大挑戰，人民對府院黨的責任態度充滿不滿。

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