葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

▲選前之夜，葉元之掃街時被女青鳥鬧場。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北第七選區立委葉元之在726罷免案中，原本被視為最危險的一位，最後結果還是成功保住，其中一位女青鳥在選前直接街頭挑釁，被許多網友認為是翻盤關鍵，直呼根本就是葉元之的女貴人、根本神助攻。

罷免投票前夕，葉元之在板橋後站路口拜票，卻遭到一對男女青鳥找碴。其中，女青鳥不僅拿手機錄影，還刻意挑釁，質問葉元之「現在幾點了？」、「立委是不是不懂選罷法規定？」等，語氣咄咄逼人。葉元之起初不予理會，但女青鳥越來越不客氣，甚至叫囂「超過10點了還敢拜票」，讓現場氣氛一度緊張。

面對挑釁，葉元之終於回擊，直言「回去把法條看完整」。依據選罷法第56條，若助選活動未妨礙居民生活或社會安寧，即便超過晚上10點也不違法。此番直球對決，讓葉元之的直播觀看人數瞬間飆升至5000人，引發熱烈討論。當天事件迅速在網路發酵，成為罷免案的意外轉折點。

▲批踢踢熱議女青鳥的行為，直呼根本就是葉元之的貴人。（圖／翻攝批踢踢）

最終，葉元之以3560票的不同意票壓過贊成罷免票，驚險保住立委職位。PTT鄉民紛紛表示，葉元之應該感謝女青鳥，直言她的挑釁反而幫了大忙。「每次關鍵時刻都有貴人相助」、「直播瞬間飆升救了他」、「青鳥的嘴臉真的令人反感」，網友們熱議不斷。