快訊／不同意票領先！羅智強長文感謝「守住民主」：這一仗打贏了

▲羅智強發文感謝。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者施怡妏／綜合報導

2025大罷免開票作業仍在進行中，台北第六選區（大安）第11屆立法委員羅智強稍早發文，自行表態此屆罷免失敗，向所有大安區的鄉親深深一鞠躬，「守住大安，守住民主！我們贏了！台灣贏了！謝謝大家，再一次用選票，讓智強能繼續留在大安、留在立法院。」

羅智強在臉書發文，感謝國民黨、民眾黨的支持者，以及所有中道理性的力量，守下了大安這一席，也守住了台灣民主的防線，「每一份聲音、每一次陪伴，都是我前行的力量！這一仗，我們一起打贏了！」他也感謝團隊與志工夥伴，「謝謝你們風雨無阻、日夜奔走，與我一同打下這場艱辛的勝仗！」

羅智強坦言，不過勝利不是終點，而是下一場戰役的起點，「為了制衡的力量、為了台灣的民主，我們不會停下腳步，我們繼續上路，繼續戰鬥！」「台灣人民的智慧和善良，讓人尊敬！」

羅智強臉書全文：

守住大安，守住民主！我們贏了！台灣贏了！

此刻，我滿懷感激，向所有大安區的鄉親，深深一鞠躬！



謝謝大家，再一次用選票，讓智強能繼續留在大安、留在立法院，為大家服務，為台灣民主，堅守監督的崗位！

我要特別感謝趙少康大哥，除了感謝，更多的是感到萬分不好意思──這一票，重若千鈞、值抵千軍。（他為我投下史上最貴的一張票）



感謝國民黨、民眾黨的支持者，以及所有中道理性的力量，這一次我們攜手合作，守下了大安這一席，也守住了台灣民主的防線。



謝謝大安區的53位里長，感謝你們讓我有機會用實實在在的政績，贏得鄉親的肯定。

也要感謝我的團隊與志工夥伴，謝謝你們風雨無阻、日夜奔走，與我一同打下這場艱辛的勝仗！



謝謝「台北隊長」蔣萬安市長；以及台北隊四位隊友，王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆；市議會戴錫欽議長與黨團戰友，還有多次陪我站街頭的欣儀，以及我的三個子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪，感謝你們並肩奮戰。



感謝韓國瑜院長、藍白在立法院的所有同袍，還有一路給我溫暖支持的素梅姐。

感謝馬英九總統、盧秀燕市長、侯友宜市長、朱立倫主席、黃國昌主席、郝龍斌市長、連勝文副主席、陳佩琪醫師──你們的聲援，是我最大的後盾！



更要感謝為我站台、動員的每一位夥伴：

陳長文老師、管中閔校長、董智森大哥、郭正亮大哥、蔣乃辛、謝龍介、吳宗憲、許宇甄、張嘉郡、王育敏、蘇清泉、葛如鈞、陳玉珍、陳菁徽、徐欣瑩、王淺秋、張志豪、林珍羽、曹嘉豪、李柏毅、耿葳、徐弘庭、曾獻瑩、陳錦祥、蔡壁如、鍾沛君、歷史哥李易修、李明璇、陳偉杰、戴湘儀、侯漢廷、黃文雄主委、張延廷將軍、彭文正教授、青年團、大安青工⋯⋯

當然還有為我們正在受苦的黃呂錦茹主委



每一份聲音、每一次陪伴，都是我前行的力量！

這一仗，我們一起打贏了！

但我知道──

勝利不是終點，而是下一場戰役的起點。

為了制衡的力量、為了台灣的民主，我們不會停下腳步！

我們繼續上路，繼續戰鬥！

*最終票數請以中選會公告為準