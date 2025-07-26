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78歲失智嬤出門找不到回家的路　東勢警熱心尋獲送返家

記者李陳信得／台中報導

台中市一名78歲的阿嬤昨(25)日清晨獨自出門，早上6時許黃姓民眾至警局報案表示其患有失智症之母親清晨獨自徒步出門、不知去向，故請求警方幫忙協尋。東勢警分局新社分駐所獲報後立即在轄內尋找，民眾發現在街上有一迷途老婦告知員警，經上前查詢是迷途的婦人，並將安全護送回家。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼患有失智的78歲阿嬤，提著行李在街上迷途，員警獲報後前往協助，並安全護送返家。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

新社所警員賴永晉、張鈞萍於轄區周圍協尋時，同時接獲熱心民眾報案稱土地公廟有一名迷途老婦人，神情徬徨無助，希望警方協助聯繫其家屬。警方獲報趕往現場查看，發現一名老婦人身上背著黑色背包、手上拿著遮陽帽，獨自坐在土地公廟旁歇息且喃喃自語聲稱自己已經出遊玩兩天欲返家找家人，警方到場後先行關心老婦人身體狀況，確認無礙後，詢問其姓名、年籍資料及地址，惟員警在談話過程中，發現老婦僅能說出自己的名字，對於警方的提問皆無法清楚回答，員警見老婦身體狀況無大礙後，以電話聯繫家屬告知尋獲母親之情事，警方與附近民眾一同安撫老婦情緒後，以巡邏車協助護送黃姓婦人返家，家屬們見黃姓老婦人平安返家，連忙向警方表達謝意並對員警的暖心協助感激不已。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

新社分駐所所長林欽錤表示，山城地區高齡人口偏高，時常發生長者失智走失案件，警方最近亦加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，一旦長者走失和親友失聯，可提高身心障礙者尋獲後辨識身分的機會，能讓警方盡速協助長者找到回家的路。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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